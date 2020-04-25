"Надежд на послабления для бизнеса нет никаких. В этом месяце и так с трудом наскребли на пенсии"

Правительство Беларуси внесло на утверждение руководителю страны пакет антикризисных мер, связанных с пандемией коронавируса. На совещании 23 апреля Александр Лукашенко завил, что средства на поддержку экономики поступят в распоряжение губернаторов, централизованно могут быть поддержаны отдельные предприятия республиканской собственности.





«Если мы будем выделять какие-то денежные средства для экономики – их будут делить губернаторы, они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся – или магазин поддерживать, химволокно, или какое-то ковровое предприятие», – сказал руководитель страны.





поинтересовался у экспертов, как они оценивают такой подход. Комментарии были взяты еще до опубликования текста Указа № 143 «О поддержке экономики». UDF.BYу экспертов, как они оценивают такой подход. Комментарии были взяты еще до опубликования текста Указа № 143 «О поддержке экономики».

«Не скажу, что включились все коррупциогенные факторы, но почва для них создана прекрасная»

Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин в комментарии UDF.BY рассказал, что сегодня волнует деловое сообщество.





Он считает, что в правительстве медленно реагируют на вставшие перед экономикой и бизнесом вызовы. Кроме того, сказывается отказ принять предложение о создании межведомственной рабочей группы при правительстве с участием представителей бизнес-ассоциаций. Министерство экономики наладило связь с бизнесом, но пока нет комплексного подхода.





«Отсюда идет разнобой, раздрай, лоббирование отдельных отраслей. Не скажу, что включились все коррупциогенные факторы, но почва для них создана прекрасная», – отметил Карягин.





Он сказал, что «никакой поддержки по первому кварталу правительство проводить не будет».





Но есть надежда, что будет некоторое точечное упрощение ведения бизнеса во втором-третьем квартале:





«Например, сейчас снизить налог на землю (это нужно производствам, офисным центрам, супермаркетам, рынкам) может только сессия областного Совета депутатов. Но пока ее соберут, пройдет немало времени. Указом эти поручения могут быть переданы местным органам власти».





Карягин подытожил: «Надежд на послабления для бизнеса нет никаких. Но ожидается упрощение порядка ведения бизнеса (и лицензирования, и административных процедур). В том числе, возможность «налоговых каникул», разного рода отсрочек, переносов платежей. Хотя мы рекомендуем ими не пользоваться, потому что все равно придется платить – не сейчас, так в декабре. А к этому времени у потребителей будет меньше денег, чем сегодня. Бизнесу нужно проявить реализм. От уплат в ФСЗН никто не освободит, в стране нет богатых пенсионных фондов. В этом месяце и так с трудом наскребли на пенсии».





Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства подчеркнул: «Мы ожидаем от правительства быстрого внесения определенности по всем вопросам. Чтобы каждая компания могла сделать расчеты и понять: выживет она в новых условиях или нет, менять ли ей профиль деятельности, есть ли смысл содержать сотрудников. Иначе получится, что их будут обманывать, обещая выплатить зарплату через два-три месяца, хотя условий для этого не появится».

«Губернаторы спустят на глав районов, а те найдут приближенных к себе людей»

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что оценивает возможное решение руководителя страны как непрофессиональное.





"Надежд на послабления для бизнеса нет никаких. В этом месяце и так с трудом наскребли на пенсии"





«Надо совершенно не понимать сущность и законы экономики, чтобы принимать такие решения. Губернаторы могут решать некоторые вопросы (и то не всегда профессионально) только по крупным предприятиям. Но для этого существуют министерства экономики и финансов.





Что касается малого и среднего бизнеса, то здесь не может быть решений по отдельно взятым предприятиям. Должен быть отраслевой подход. Условно говоря, нужно поддержать туристический бизнес. Иначе они разорятся и, когда кончится пандемия, не смогут восстановиться. Возможно, нужно поддержать бизнес, связанный с общественным питанием. То есть это должны быть решения, нацеленные на определенные отрасли и сектора экономики», – сказал Марголин.





Экономист негативно оценивает решение о передаче полномочий распределения госпомощи губернаторам.





«Мы же знаем, как у нас принимаются подобные решения. Губернаторы спустят на глав районов, а те найдут приближенных к себе людей, помогут им, а потом скажут, что это самые нуждающееся предприятия», – считает Марголин.





В какой форме будет оказана господдержка предприятиям?





«Думаю, о финансовой поддержке речи не будет идти, в бюджете нет свободных средств. Скорее всего, это будут льготы по аренде, уплате процентов по кредитам, «налоговые каникулы». Не думаю, что поддержка будет массовой и существенной», – отметил экономист.



