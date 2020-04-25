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DW: "Крепкие ребята, не больные". В Беларуси во время эпидемии коронавируса проходит субботник

25.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали властям Беларуси отменить массовые мероприятия из-за вируса SARS-CoV-2. Но президент Александр Лукашенко решил не переносить субботник.

DW: "Крепкие ребята, не больные". В Беларуси во время эпидемии коронавируса проходит субботник
Участники субботника в Минске с лопатами и троллейбусы на шоссе Субботник в Минске 25 апреля 2020 года
В Беларуси, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в субботу, 25 апреля, проходит общереспубликанский субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. В частности, Комитет государственного контроля провел акцию по высадке деревьев, участники которой обошлись без защитных масок и не соблюдали рекомендации по социальному дистанцированию, сообщает корреспондент DW из Минска

Молодые активисты благоустраивают памятники и обелиски, приводят в порядок территорию кладбища, надмогильные сооружения на воинских захоронениях и братский мемориал - аллею Героев Советского Союза.

"Крепкие ребята, не больные"

Второй секретарь Минской городской организации Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) Роман Бондарук сообщил корреспонденту DW, что участвовать в массовом мероприятии во время эпидемии коронавируса никто из молодых людей не боится. "Крепкие ребята, не больные, соблюдают дистанцию, проблем никаких в этом нет, да и разве это массовое мероприятие?", - сказал он. Вместе с тем несколько активистов все же работали в масках. После наведения порядка молодежь возложила 75 роз к мемориалу.

В другом районе Минска вышедшие на субботник высаживают 75 саженцев как символ годовщины победы.

Президент страны Александр Лукашенко не увидел оснований для переноса или отмены мероприятия. "Люди все равно работают в пятницу, и, если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет", - объяснил глава государства. Белорусский лидер также не видит необходимости в отмене массовых мероприятий. "Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", - заявил Лукашенко.

Миссия ВОЗ в Беларуси

В начале апреля в стране работала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По результатам миссии они заявили, что руководство страны должно готовиться к худшим сценариям. Специалисты ВОЗ, обеспокоенные ситуацией с возбудителем заболевания COVID-19 в Беларуси, порекомендовали, в числе прочего, запретить массовые мероприятия. Однако правительство позднее приняло постановление о проведении общереспубликанского субботника.

Коронавирус SARS-CoV-2 проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Возбудитель COVID-19 выявлен у более 2,8 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 195 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США. В Беларуси по состоянию на 25 апреля вирус обнаружен у 9590 человек, 67 больных скончались.
 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали властям Беларуси отменить массовые мероприятия из-за вируса SARS-CoV-2. Но президент Александр...
 
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