Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.













Сезон 2020 года Чемпионата мира в классе машин "Формула-1" до сих пор не начался из-за пандемии коронавируса. Ранее СМИ сообщали, что команды теряют в среднем около 5 000 000 долларов в месяц из-за остановки соревновательного процесса. Информацию о предоставлении финансовой помощи подтвердил исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей. Сумма в 1 400 000 000 долларов будет разделена на несколько частей, одна из которых поможет поддерживать платежеспособность команд чемпионата.





"Компания старается помочь командам, несущим на данный момент действительно большие финансовые потери. Авансом мы выплатили призовые некоторым из них, а в отдельных случаях можем сделать даже больше. Нам хочется, чтобы команды оставались платежеспособными, так как они являются частью чемпионата и гарантом успешных сезонов. Однако сейчас вариант с неограниченной финансовой поддержкой мы не рассматриваем и не поощряем необдуманное использование данных средств", - сказал Маффей.



