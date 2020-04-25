ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые рассказали, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

25.04.2020 12:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ученые рассказали, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Команда исследователей из клиники Charite в Берлине под руководством вирусолога Кристиана Дростена заявила, что у определенной категории людей может появляться иммунитет к коронавирусу, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

По словам ученых, иммунитет к COVID-19 может вырабатываться у тех людей, кто уже ранее хоть раз заражался любыми коронавирусами. Это и приводит к тому, что у некоторых COVID-19 протекает бессимптомно или легко.

Эксперты изучали Т-лимфоциты, которые очень важны в так называемом приобретенном иммунном ответе. Специалисты исследовали клетки уже вылечившихся пациентов с COVID-19, а также людей, которые еще не подхватили инфекцию.

Это означает, что организм распознавал коронавирус нового типа. Дростен полагает, это может объяснить тем, что часть пациентов ранее уже болела различными вирусными заболевания.

При этом Дростен призвал не делать поспешных выводов, поскольку это исследование – первое в мире, нужны подтверждения подобных результатов в ходе дополнительных исследований.

Добавим, что ранее в ВОЗ заявили, что пока нет подтверждения, что наличие антител у переболивших COVID-19 означает, что у них появился иммунитет. Эксперты организации отметили, что тесты на антитела действительно определяют уровень серологического присутствия, этот уровень антител, но это не означает, что кто-то с антителами обладает иммунитетом.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда исследователей из клиники Charite в Берлине под руководством вирусолога Кристиана Дростена заявила, что у определенной категории людей может появляться...
 
Новости дня
Новости
 
Профилактика коронавируса – Видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика