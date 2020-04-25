Ученые рассказали, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Источник материала: ОНТ

Команда исследователей из клиники Charite в Берлине под руководством вирусолога Кристиана Дростена заявила, что у определенной категории людей может появляться иммунитет к коронавирусу, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

По словам ученых, иммунитет к COVID-19 может вырабатываться у тех людей, кто уже ранее хоть раз заражался любыми коронавирусами. Это и приводит к тому, что у некоторых COVID-19 протекает бессимптомно или легко.

Эксперты изучали Т-лимфоциты, которые очень важны в так называемом приобретенном иммунном ответе. Специалисты исследовали клетки уже вылечившихся пациентов с COVID-19, а также людей, которые еще не подхватили инфекцию.

Это означает, что организм распознавал коронавирус нового типа. Дростен полагает, это может объяснить тем, что часть пациентов ранее уже болела различными вирусными заболевания.

При этом Дростен призвал не делать поспешных выводов, поскольку это исследование – первое в мире, нужны подтверждения подобных результатов в ходе дополнительных исследований.

Добавим, что ранее в ВОЗ заявили, что пока нет подтверждения, что наличие антител у переболивших COVID-19 означает, что у них появился иммунитет. Эксперты организации отметили, что тесты на антитела действительно определяют уровень серологического присутствия, этот уровень антител, но э то не означает, что кто-то с антителами обладает иммунитетом .

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