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В РНПЦ спорта начали работу по тестированию на коронавирусную инфекцию

25.04.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В РНПЦ спорта по просьбе Минздрава начали работу по тестированию на коронавирусную инфекцию. 

Открыто два отделения - для проведения ПЦР-диагностики и экспресс-тестов на антитела Covid-19. Готовы проводить до 500 тестов в сутки по каждому из направлений.

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В РНПЦ спорта по просьбе Минздрава начали работу по тестированию на коронавирусную инфекцию.  Открыто два отделения - для проведения ПЦР-диагностики и...
 
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