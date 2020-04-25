Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В РНПЦ спорта начали работу по тестированию на коронавирусную инфекцию В РНПЦ спорта по просьбе Минздрава начали работу по тестированию на коронавирусную инфекцию. Открыто два отделения - для проведения ПЦР-диагностики и...

В РНПЦ спорта по просьбе Минздрава начали работу по тестированию на коронавирусную инфекцию.Открыто два отделения - для проведения ПЦР-диагностики и экспресс-тестов на антитела Covid-19. Готовы проводить до 500 тестов в сутки по каждому из направлений.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите