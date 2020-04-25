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В РНПЦ спорта начали работу по тестированию на коронавирусную инфекцию
25.04.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ РНПЦ спорта по просьбе Минздрава начали работу по тестированию на коронавирусную инфекцию.
Открыто два отделения - для проведения ПЦР-диагностики и экспресс-тестов на антитела Covid-19. Готовы проводить до 500 тестов в сутки по каждому из направлений.
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В РНПЦ спорта по просьбе Минздрава начали работу по тестированию на коронавирусную инфекцию. Открыто два отделения - для проведения ПЦР-диагностики и...
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