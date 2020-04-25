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В Лиде спасли пациента с коронавирусом с помощью донорской плазмы

25.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Лиде спасли пациента с коронавирусом с помощью донорской плазмы

Об этом сообщила «Лiдская газета» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Беларуси Елену Богдан.

– В Беларуси выздоровели 1120 человек (12,7% от всех выявленных случаев коронавируса), – сказала Елена Леонидовна. – Это и правда, наш золотой фонд. Мы используем все, что сегодня есть в мире! Например, через два дня ожидаем экспериментальный препарат «Авиган». В условиях, когда усилия всех ведущих фармацевтических компаний, научных институтов направлены на создание лекарственных средств, мы начали научный проект по заготовке и использованию иммунной плазмы выздоровевших. Низкий поклон нашим 25 донорам. Благодаря им уже спасены восемь человек не только в Минске, но и в Витебске, Лиде!

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Об этом сообщила «Лiдская газета» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Беларуси Елену Богдан. – В Беларуси выздоровели 1120 человек (12,7% от
 
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