В Лиде спасли пациента с коронавирусом с помощью донорской плазмы

Источник материала: Полымя





Об этом сообщила «Лiдская газета» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Беларуси Елену Богдан.

– В Беларуси выздоровели 1120 человек (12,7% от всех выявленных случаев коронавируса), – сказала Елена Леонидовна. – Это и правда, наш золотой фонд. Мы используем все, что сегодня есть в мире! Например, через два дня ожидаем экспериментальный препарат «Авиган». В условиях, когда усилия всех ведущих фармацевтических компаний, научных институтов направлены на создание лекарственных средств, мы начали научный проект по заготовке и использованию иммунной плазмы выздоровевших. Низкий поклон нашим 25 донорам. Благодаря им уже спасены восемь человек не только в Минске, но и в Витебске, Лиде!

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