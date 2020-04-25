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Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи

25.04.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 25 апреля на въезде в наш город дежурят сотрудники ГАИ и центра гигиены и эпидемиологии. Intex-press провела несколько часов на одном из таких постов – на так называемом Несвижском перекрестке.

Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи

Фото: Татьяна Малеж

Дежурить экипажи ГАИ совместно с медицинскими работниками будут в течение выходных – до 28 апреля. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса.

К 9.30 на Несвижском перекрестке уже находились старший госавтоинспектор ОГАИ Барановичского ГОВД – Евгений Малевич, и представитель Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии – врач-лаборант Александр Герасимович.

Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи

Инспектор останавливает автомобили, проверяет документы на транспортное средство и наличие водительского удостоверения.

А врач-лаборант Александр Герасимович интересуется состоянием здоровья, бесконтактным термометром измеряет температуру и сверяет фамилии со своими списками. К слову, листов в его руках немало.

Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи

Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи

– Задача сотрудников, которые находятся на посту, – недопущение въезда и выезда заболевших ОРИ и предотвращение передвижения контактов 1-го и 2-го уровней, которые должны находится на самоизоляции, – поясняет Евгений Малевич и останавливает приближающуюся машину.

Не смотря на раннее утро, автомобилей на дороге немало. Большинство водителей к вынужденной остановке и проверке относятся спокойно: надо – значит, надо. Некоторые даже в масках.

Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи

Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи
Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи

Но попадаются и те, кто высказывает свое возмущение.

– Почему меня останавливают, назовите причину, – с вызовом в голосе вопрошал один из автовладельцев.

Были и такие, кто не хотел измерять температуру. Однако после того, как им объясняют, зачем это нужно, – соглашаются.

Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи

Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи

Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи

До 13 часов проверку прошли более 50 автомобилей. Людей с повышенной температурой и нарушителей режима самоизоляции не оказалось. Лишь на одного автовладельца был составлен протокол за обгон в неположенном месте.

Сотрудники ГАИ и санстанции остались дежурить до 17.00.

Как работают посты милиции и медиков на въездах в Барановичи

Информацию, сколько жителей Барановичей инфицировано коронавирусом, власти города не говорят. Когда Intex-press решила узнать эти данные, то в Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии ответили, что «это не то, что нужно людям знать».

Известно, что в Брестской области, по данным Министерства здравоохранения РБ на 24 апреля, положительный тест на COVID-19 у 339 человек.

В Беларуси на 25 апреля коронавирус выявлен у 9590 человек. За последние сутки умерли 67 пациентов.

 
 
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  С 25 апреля на въезде в наш город дежурят сотрудники ГАИ и центра гигиены и эпидемиологии. Intex-press провела несколько часов на одном из таких постов – на так...
 
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