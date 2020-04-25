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Вадим Боровик: «Эти телеграм-каналы напоминают боевые листки. Они провоцируют»
25.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе
Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:
Если мне надо сегодня сформировать в Сети большой поток себе потребителей, я разожгу тему: «Куда ты пойдёшь в магазин? Там же будет опасно». И прочее. Поэтому нужно понимать, что экономика меняется. Наш Парк высоких технологий должен держать руку на пульсе. Мы должны сегодня в эту сферу внедрять. Мы должны, борясь с болезнью, осваивать новые отрасли и зарабатывать.
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». «Вот они шутят там – сказал Лукашенко, что не будет, чего есть. А действительно,...
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