ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вадим Боровик: «Эти телеграм-каналы напоминают боевые листки. Они провоцируют»

25.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Вот они шутят там – сказал Лукашенко, что не будет, чего есть. А действительно, давайте сегодня не посеем, не подоим коровку»

Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:
Правильно, когда Преображенский говорил, когда была только революция, он говорил: «Не читайте по утрам советских газет – будет лучше пищеварение». Почему? Были боевые листки ещё. Вот эти телеграм-каналы напоминают боевые листки. Они провоцируют. И это всё отражение не только работы системы здравоохранения, в принципе – социальной и государственной системы. Насколько эффективно она способна справляться с кризисами. Но мы с вами должны понимать, что это отражается ещё и на экономике, и меняются поведенческие привычки потребителя. Вот мир – абсолютно правильно после этой эпидемии, если она затянется, он абсолютно таким же не будет.

Сегодня тысячи потребителей, которые никогда не знали, что такое интернет-магазин, что такое электронная доставка и прочее. Сегодня – вот семь дней он позаходил, завтра он уже не пойдёт в гипермаркет, когда это всё закончится. Потому что он уже научился. И это удобно – на кнопку нажал. И целые сферы и отрасли будут формироваться новые. Здесь многие лоббируют свои интересы. То есть онлайн-кинотеатры, ещё какие-то сферы. То есть они лоббируя, разжигая какую-то статью, проплачивая. Хотя, вот браслет, с которым ты будешь бегать, и у тебя будет всё работать. От мужского здоровья до детородной функции. Понимаете? Это то же самое. Шутим, шутим, а это то же самое.

Если мне надо сегодня сформировать в Сети большой поток себе потребителей, я разожгу тему: «Куда ты пойдёшь в магазин? Там же будет опасно». И прочее. Поэтому нужно понимать, что экономика меняется. Наш Парк высоких технологий должен держать руку на пульсе. Мы должны сегодня в эту сферу внедрять. Мы должны, борясь с болезнью, осваивать новые отрасли и зарабатывать.

Вадим Боровик: «Эти телеграм-каналы напоминают боевые листки. Они провоцируют»

Люди в материале: Вадим Боровик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». «Вот они шутят там – сказал Лукашенко, что не будет, чего есть. А действительно,...
 
Новости дня
Новости
 
Прямая линия «Зари» с главврачом Брестской областной больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика