Коронавирус свадьбе не помеха. Рассказываем, как в условиях пандемии работает Кореличский загс

Источник материала: Полымя







Католический и православные посты позади, а значит традиционно открывается сезон свадеб. Каким он будет в нынешнем году, рассказывает начальник отдела загс Валентина Сивко.

Браки, как известно, заключаются на небесах, но оформляются все же в загсах, на которые сейчас также распространяются общереспубликанские меры, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией.

За такой же период прошлого года в отделе загс было зарегистрировано 12 браков, в этом году родилось 16 новых семей.

В загсе согласно Плану мероприятий Кореличского райисполкома по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, утвержденного 02.04.2020 г., введено ограничение на проведение массовых и зрелищных мероприятий. Мы хотим сказать огромное спасибо молодоженам, их родителям за понимание в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Рассчитывать на участие в официальной торжественной церемонии бракосочетания, помимо самих молодоженов, могут лишь свидетели и ближайшие родственники, которым приходится соблюдать дистанцию в полтора-два метра, надеть защитную маску и перчатки.

Тенденции отмены или переносов церемоний заключения брака в нашем отделе загса, да и по району не наблюдается. Традиционно первая суббота после православной Пасхи прошла активно: поженились три пары, еще три подали заявление на регистрацию брака.

Согласно вышеупомянутому Плану органом загса обеспечивается проведение не менее одного раза в сутки влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, проветриваются помещения, протираются дверные ручки, столы и пишущие предметы посетителей. Влажная уборка в ходе свадеб проводится после каждой регистрации брака.

Отдел загс работает в штатном режиме. Тем не менее мы просим жителей района без острой необходимости не посещать учреждение загс. Ведь нашими клиентами являются граждане всей республики, в том числе и из эпидемиологически неблагоприятных районов. Поэтому прием в органах загс ведется с использованием средств индивидуальной защиты.

Обращаем особое внимание на то, что любой человек, которому нужно воспользоваться услугами загса (в том числе и молодожены), может обратиться по тел.: 2-11-38, 3-16-98. Мы подготовим необходимые документы заранее и таким образом сократим время непосредственного контакта.

25 апреля в Кореличском загсе родилась новая семья: мужем и женой стали Дмитрий Корнелюк и Ксения Нечай. Ребята говорят, что эпидемиологическая ситуация в стране не стала препятствием для торжества.

— Мы подавали заявление на регистрацию брака за полтора месяца. Планировали провести свое мероприятие в кругу семьи и в отдел загс приехали в узком кругу, — говорят молодожены. — Ведь счастье любит тишину, и любить никто ни при каких условиях не запретит. Надо жить и идти вперед.

Инна ЛЕЙКО