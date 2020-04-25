Андрей Разин: «Ситуация давит, особенно на легионеров. Они общаются с семьями, напряженность присутствует» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Минска» Андрей Разин подвел итог матча со «Славией» (3:1) в рамках 6-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол» .

– Тяжелая игра, очень нужная для нас победа после трех поражений подряд. После трех игр без забитых голов. Эта победа для нас, как глоток воздуха. Надеюсь, дальше пойдет поступательное движение вперед. Да, больше владела мячом, владела территориальным преимуществом. Но мы были гораздо острее в атаке. Имели больше моментов. При счете 2:0 могли завершать игру, могли третий забивать, четвертый, и нервной концовки бы не было. К сожалению, опять на сыграли «на ноль», уже шестую игру. Пропустили гол, пошла нервотрепка. Только третий гол более-менее успокоил страсти, вовремя подоспел.

– Насколько психологически трудно работать в условиях, когда любой матч может стать последним, и чемпионат могут остановить?

– Это давит. Мы делаем свою работу. Делаем, что все от нас зависит. Стараемся честно делать свое дело. Конечно, эта ситуация давит на меня как на главного тренера, как на отца, на мужа, просто на человека, который живет в этих условиях. Мы не можем от этого абстрагироваться, эта ситуация на нас давит, и на футболистов, особенно на легионеров из стран, где карантин введен и нельзя пойти в магазин даже. Они общаются со своими семьями, напряженность присутствует. Но все команды в равных условиях. Конечно, хочется работать в условиях, когда все спокойно и безопасно. Хочется всегда этого как основы для жизни, – сказал Разин.

Напомним, по состоянию на 25 апреля в Беларуси уже 9590 (+817) случаев коронавируса. Умерли 67 человек. В стране не введен карантин.