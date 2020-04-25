ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Андрей Разин: «Ситуация давит, особенно на легионеров. Они общаются с семьями, напряженность присутствует» 

25.04.2020 18:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Минска» Андрей Разин подвел итог матча со «Славией» (3:1) в рамках 6-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол».

– Тяжелая игра, очень нужная для нас победа после трех поражений подряд. После трех игр без забитых голов. Эта победа для нас, как глоток воздуха. Надеюсь, дальше пойдет поступательное движение вперед. Да, «Славия» больше владела мячом, владела территориальным преимуществом. Но мы были гораздо острее в атаке. Имели больше моментов. При счете 2:0 могли завершать игру, могли третий забивать, четвертый, и нервной концовки бы не было. К сожалению, опять на сыграли «на ноль», уже шестую игру. Пропустили гол, пошла нервотрепка. Только третий гол более-менее успокоил страсти, вовремя подоспел.

– Насколько психологически трудно работать в условиях, когда любой матч может стать последним, и чемпионат могут остановить?

– Это давит. Мы делаем свою работу. Делаем, что все от нас зависит. Стараемся честно делать свое дело. Конечно, эта ситуация давит на меня как на главного тренера, как на отца, на мужа, просто на человека, который живет в этих условиях. Мы не можем от этого абстрагироваться, эта ситуация на нас давит, и на футболистов, особенно на легионеров из стран, где карантин введен и нельзя пойти в магазин даже. Они общаются со своими семьями, напряженность присутствует. Но все команды в равных условиях. Конечно, хочется работать в условиях, когда все спокойно и безопасно. Хочется всегда этого как основы для жизни, – сказал Разин.

Напомним, по состоянию на 25 апреля в Беларуси уже 9590 (+817) случаев коронавируса. Умерли 67 человек. В стране не введен карантин.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Минска» Андрей Разин подвел итог матча со «Славией» (3:1) в рамках 6-го тура высшей лиги, сообщает «Прессбол».
 
Новости дня
Новости
 
«Мы нуждаемся в поддержке не меньше тех, кого лечим». Письмо врачей Витебска всем, кто им помогает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика