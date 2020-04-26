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Трамп назвал пустой тратой времени свои брифинги по COVID-19

26.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп заявил, что брифинги, посвященные борьбе с коронавирусом COVID-19, являются пустой тратой времени. Об этом он написал в Twitter.



"Какой толк проводить пресс-конференции Белого дома, когда мейнстримные СМИ задают лишь враждебные вопросы и потом отказываются точно сообщать правду и факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!" - написал Трамп.

Напомним, ранее в США заявили, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране может стать более страшной, чем первая.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет отправить специалистов в Китай для расследования вспышки COVID-19. До этого на израильском ТВ заявили, что США предупредили союзников о коронавирусе еще в ноябре.
 
Теги: Новости
 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что брифинги, посвященные борьбе с коронавирусом COVID-19, являются пустой тратой времени. Об этом он написал в Twitter.
 
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