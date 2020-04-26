Трамп назвал пустой тратой времени свои брифинги по COVID-19









"Какой толк проводить пресс-конференции Белого дома, когда мейнстримные СМИ задают лишь враждебные вопросы и потом отказываются точно сообщать правду и факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей . Не стоит времени и усилий!" - написал Трамп.





Напомним, ранее в США заявили, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране может стать более страшной, чем первая.





Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет отправить специалистов в Китай для расследования вспышки COVID-19. До этого на израильском ТВ заявили, что США предупредили союзников о коронавирусе еще в ноябре.