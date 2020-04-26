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РНПЦ спорта стал лабораторией для проверки тестов на коронавирус
26.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Тестировать на коронавирус начали в РНПЦ спорта в Минске, об этом сообщили в эфире
Республиканский научно-практический центр спорта стал лабораторией для проверки тестов на коронавирус: для проведения ПЦР-диагностики и экспресс-тестов на антитела к COVID-19 открыто два отделения.
Сообщается, что в медучреждении могут проводить до 500 тестов в сутки по каждому из направлений: на текущей неделе в центре налаживали процесс работы, теперь "поставили на поток".
"Максимально настроены на то, чтобы проводить экспресс-диагностику и в кратчайшие сроки давать результат. Не планируем останавливаться, мы полностью переквалифицированы и будем работать столько, сколько нужна будет наша помощь как нашему контингенту, так и системе здравоохранения", – заверила директор РНПЦ спорта Ирина Малеванная.
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Тестировать на коронавирус начали в РНПЦ спорта в Минске, об этом сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1" .
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