РНПЦ спорта стал лабораторией для проверки тестов на коронавирус

Республиканский научно-практический центр спорта стал лабораторией для проверки тестов на коронавирус: для проведения ПЦР-диагностики и экспресс-тестов на антитела к COVID-19 открыто два отделения.





Сообщается, что в медучреждении могут проводить до 500 тестов в сутки по каждому из направлений: на текущей неделе в центре налаживали процесс работы, теперь "поставили на поток".





"Максимально настроены на то, чтобы проводить экспресс-диагностику и в кратчайшие сроки давать результат. Не планируем останавливаться, мы полностью переквалифицированы и будем работать столько, сколько нужна будет наша помощь как нашему контингенту, так и системе здравоохранения", – заверила директор РНПЦ спорта Ирина Малеванная.







