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РНПЦ спорта стал лабораторией для проверки тестов на коронавирус

26.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тестировать на коронавирус начали в РНПЦ спорта в Минске, об этом сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1" .

Республиканский научно-практический центр спорта стал лабораторией для проверки тестов на коронавирус: для проведения ПЦР-диагностики и экспресс-тестов на антитела к COVID-19 открыто два отделения.

Сообщается, что в медучреждении могут проводить до 500 тестов в сутки по каждому из направлений: на текущей неделе в центре налаживали процесс работы, теперь "поставили на поток".

"Максимально настроены на то, чтобы проводить экспресс-диагностику и в кратчайшие сроки давать результат. Не планируем останавливаться, мы полностью переквалифицированы и будем работать столько, сколько нужна будет наша помощь как нашему контингенту, так и системе здравоохранения", – заверила директор РНПЦ спорта Ирина Малеванная.
 
Теги: Минск
 
 
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Тестировать на коронавирус начали в РНПЦ спорта в Минске, об этом сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1" .
 
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