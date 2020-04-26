Как отличаются эпидемические ситуации в «гнойной ране Европы» и в процветающей Беларуси

В тексте утверждается, в частности, что ситуация с распространением коронавируса в Литве обрела необратимый характер, а виноваты в этом халатность руководства страны и попустительство высших должностных лиц.





Утверждается также, что «литовские власти по обычаю валят проблемы с больной головы на здоровую, обвиняя в своих бедствиях кого угодно, кроме самих себя. В числе виноватых сегодня оказались Польша, Германия, Швеция и другие страны».





Больше всего, по мнению автора публикации, «достается Белоруссии и России, ситуация в которых, по словам литовских чиновников, напоминает ад кромешный (что далеко не так, особенно по сравнению с той же Литвой)».





Завершается публикация следующим выводом Балтрукевича:





«Все ведет к тому, что Литва усилиям и своих нынешних властей станет настоящей гнойной раной Прибалтики, а когда наступит период необратимых последствий с полной потерей контроля над ситуацией, всем соседствующим европейским странам придется смириться с наличием чумного соседа, который не только не проводит эффективное лечение, но и способствует распространению вируса».





ex-press.by . Но давайте все же обратимся к фактам, пишет





О халатности руководства Литвы и попустительстве высших должностных лиц

DELFI.RU , с 16 марта в стране введен жесткий карантин, который действует и сегодня. С 10 апреля в Литве введено требование носить маски, всем, кто выходит за пределы собственного жилища. Как сообщил новостной портал, с 16 марта в стране введен жесткий карантин, который действует и сегодня. С 10 апреля в Литве введено требование носить маски, всем, кто выходит за пределы собственного жилища.





Еще до объявления карантина, 12 марта, были закрыты все учреждения образования. Школьники и студенты учатся дистанционно.





Закрыты все магазины, за исключением продовольственных и аптек, не работают кафе и рестораны. Кроме того, запрещено встречаться с людьми. Жителям рекомендуют работать из дома.





В общественных местах нельзя ходить больше чем по два человека и полагается соблюдать дистанцию в 2 метра.





В магазин должен ходить лишь один член семьи. За нарушение правил самоизоляции физическим лицам грозят штрафы в размере 500-1500 евро, а юридическим 1500-6000 евро.





Что говорит статистика

В итоге по официальным данным на 25 апреля в Литве зафикс вано 1426 случаев заражения COVID-19, или 537 случаев на миллион населения. При этом сделано 98,9 тысяч тестов — 37,3 тысяч на один миллион населения.





Теперь болеют 925 человек, причем 17 заболевших находятся в серьезном и даже критическом состоянии. Выздоровело 935 человек, или 64,8% от числа инфицированных. С начала пандемии в Литве умер 41 человек, инфицированный COVID-19.













Заболеваемость COVID-19 в Литве пока идет на спад. По данным сайта worldometers





Иван Балутрукевич упоминает в своей публикации Беларусь, поэтому интересно посмотреть на аналогичные показатели в нашей стране.





По сведениям Минздрава РБ, на 25 апреля в Беларуси насчитали 9590 случаев заражения COVID-19 (1019 случаев на один миллион населения, т.е. практически в два раза больше, чем в Литве). Но может быть, показатели отличаются, потому что в Беларуси провели больше тестов?





В абсолютном исчислении действительно больше — 139,3 тысяч. Но ведь и население Литвы более чем в три раза меньше, чем в Беларуси. Поэтому, если считать на миллион населения, то получается, что в Беларуси показатель количества проведенных тестов значительно меньше — 14,8 тысяч.





На сегодняшний в день в нашей стране болеют 7 950 человек, причем серьезных и критических случаев — 92. Выздоровело 1 573 человека, или 16,4% от числа инфицированных. С начала пандемии в Беларуси зафиксировано 67 смертей.









Рост заболеваемости COVID-19 в РБ идет вверх. По данным сайта worldometers.info





Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что эпидемическая ситуация в «зачумленной Литве» выглядит в целом лучше, чем в процветающей Беларуси.





Единственный, но важный показатель, который у соседей на сегодняшний день хуже, чем у нас, это показатель смертности: 2,9% против 0,7%.





Однако в этой связи удивительно уже то, что в Беларуси вообще есть смертность по COVID-19, ибо на самом высоком уровне было заявлено о том, что «от коронавируса в Беларуси никто не умрет».









Как в «гнойной ране Европы» помогают людям пережить трудное время

Правительство Литвы 16 марта, в день введения карантина (одного из самых жёстких в Европе), приняло решение направить 5 млрд евро на поддержку местного бизнеса, что составляет около 10% ВВП страны.





Меры помощи людям и бизнесу включают, в частности:





— погашение правительством с целью сохранения рабочих мест части выплат работникам за простои, доля государства составит 60%, но не более минимальной месячной зарплаты (555 евро);





— для самозанятых граждан, которые платили взносы социального страхования, введена фиксированная выплата в размере до 250 евро в месяц;





— создана возможность отложить или распределить в течение более длительного срока плату за электричество или газ государственной компании Ignitis;





— пострадавшему от коронавируса бизнесу будет разрешено отложить уплату налогов или распределить их уплату в течение более длительного срока в соответствии с договорённым графиком, при этом пеня не будет взиматься;





— налогоплательщики освобождены от уплаты штрафов, пени, будут приостановлены действия по взысканию налоговых недоплат.





Кроме того, входящие в Литовскую ассоциацию банков кредитно-финансовые учреждения приняли совместный мораторий, в котором обязались отложить уплату кредитов предприятиям на срок до 6 месяцев без изменения условий договоров и годовых.