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Как отличаются эпидемические ситуации в «гнойной ране Европы» и в процветающей Беларуси

26.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Публикация Ивана Балтрукевича под названием «Гнойная рана Европы: зачумленная Литва» появилась 8 апреля на ресурсе imhoclub.by.

Как отличаются эпидемические ситуации в «гнойной ране Европы» и в процветающей Беларуси
В тексте утверждается, в частности, что ситуация с распространением коронавируса в Литве обрела необратимый характер, а виноваты в этом халатность руководства страны и попустительство высших должностных лиц.

Утверждается также, что «литовские власти по обычаю валят проблемы с больной головы на здоровую, обвиняя в своих бедствиях кого угодно, кроме самих себя. В числе виноватых сегодня оказались Польша, Германия, Швеция и другие страны».

Больше всего, по мнению автора публикации, «достается Белоруссии и России, ситуация в которых, по словам литовских чиновников, напоминает ад кромешный (что далеко не так, особенно по сравнению с той же Литвой)».

Завершается публикация следующим выводом Балтрукевича:

«Все ведет к тому, что Литва усилиям и своих нынешних властей станет настоящей гнойной раной Прибалтики, а когда наступит период необратимых последствий с полной потерей контроля над ситуацией, всем соседствующим европейским странам придется смириться с наличием чумного соседа, который не только не проводит эффективное лечение, но и способствует распространению вируса».

Но давайте все же обратимся к фактам, пишет ex-press.by.

О халатности руководства Литвы и попустительстве высших должностных лиц

Как сообщил новостной портал DELFI.RU,  с 16 марта в стране введен жесткий карантин, который действует и сегодня. С 10 апреля в Литве введено требование носить маски, всем, кто выходит за пределы собственного жилища. 

Еще до объявления карантина, 12 марта, были закрыты все учреждения образования. Школьники и студенты учатся дистанционно.

Закрыты все магазины, за исключением продовольственных и аптек, не работают кафе и рестораны. Кроме того, запрещено встречаться с людьми. Жителям рекомендуют работать из дома.

В общественных местах нельзя ходить больше чем по два человека и полагается соблюдать дистанцию в 2 метра.

В магазин должен ходить лишь один член семьи. За нарушение правил самоизоляции физическим лицам грозят штрафы в размере 500-1500 евро, а юридическим 1500-6000 евро.  

Что говорит статистика

В итоге по официальным данным  на 25 апреля в Литве зафикс вано 1426 случаев заражения COVID-19,  или 537 случаев на миллион населения. При этом сделано 98,9 тысяч тестов  — 37,3 тысяч на один миллион населения.

Теперь болеют 925 человек, причем 17 заболевших находятся в серьезном и даже критическом состоянии. Выздоровело 935 человек, или 64,8% от числа инфицированных. С начала пандемии в Литве умер 41 человек, инфицированный COVID-19.



Заболеваемость COVID-19 в Литве пока идет на спад. По данным сайта worldometers

Иван Балутрукевич упоминает в своей публикации Беларусь, поэтому интересно посмотреть на аналогичные показатели в нашей стране.

По сведениям Минздрава РБ, на 25 апреля в Беларуси насчитали 9590 случаев заражения COVID-19 (1019 случаев на один миллион населения, т.е. практически  в два раза больше, чем в Литве). Но может быть, показатели отличаются, потому что в Беларуси провели больше тестов?

В абсолютном исчислении действительно больше — 139,3 тысяч. Но ведь и население Литвы более чем в три раза меньше, чем в Беларуси. Поэтому, если считать на миллион населения, то получается, что в Беларуси показатель количества проведенных тестов значительно меньше — 14,8 тысяч.

На сегодняшний в день в нашей стране болеют 7 950 человек, причем серьезных и критических случаев — 92. Выздоровело 1 573 человека, или 16,4% от числа инфицированных. С начала пандемии в Беларуси зафиксировано 67 смертей.


Рост заболеваемости COVID-19 в РБ идет вверх. По данным сайта worldometers.info

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что эпидемическая ситуация в «зачумленной Литве» выглядит в целом лучше, чем в процветающей Беларуси.

Единственный, но важный показатель, который у соседей на сегодняшний день хуже, чем у нас, это показатель смертности: 2,9% против 0,7%.

Однако в этой связи удивительно уже то, что в Беларуси вообще есть смертность по COVID-19, ибо на самом высоком уровне было заявлено о том, что «от коронавируса в Беларуси никто не умрет». 


Как в «гнойной ране Европы» помогают людям пережить трудное время

Правительство Литвы 16 марта, в день введения карантина (одного из самых жёстких в Европе), приняло решение  направить 5 млрд евро на поддержку местного бизнеса, что составляет около 10% ВВП страны.

Меры помощи людям и бизнесу включают, в частности:

— погашение правительством с целью сохранения рабочих мест части выплат работникам за простои, доля государства составит 60%, но не более минимальной месячной зарплаты (555 евро);

— для самозанятых граждан, которые платили взносы социального страхования, введена фиксированная выплата в размере до 250 евро в месяц;

— создана возможность отложить или распределить в течение более длительного срока плату за электричество или газ государственной компании Ignitis;

—  пострадавшему от коронавируса бизнесу будет разрешено отложить уплату налогов или распределить их уплату в течение более длительного срока в соответствии с договорённым графиком, при этом пеня не будет взиматься;

— налогоплательщики  освобождены от уплаты штрафов, пени, будут приостановлены действия по взысканию налоговых недоплат.

Кроме того, входящие в Литовскую ассоциацию банков кредитно-финансовые учреждения приняли совместный мораторий, в котором обязались отложить уплату кредитов предприятиям на срок до 6 месяцев без изменения условий договоров и годовых.
 
 
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Публикация Ивана Балтрукевича под названием «Гнойная рана Европы: зачумленная Литва» появилась 8 апреля на ресурсе imhoclub.by.
 
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