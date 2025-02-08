«За 7 месяцев система сэкономила $ 14 тысяч». Как белорусский стартап помогает компаниям быть более эффективными

Источник материала: ProBusiness



Дмитрий Утлик.

Искусственный интеллект стремительно входит в нашу жизнь, и сегодня он уже не просто часть футуристических сценариев, а рабочий инструмент для бизнеса. Белорусский предприниматель Дмитрий Утлик нашел способ использовать ИИ для решения одной из самых острых бизнес-проблем — автоматизации процессов. Его стартап создает киберсотрудников на основе искусственного интеллекта, которые оптимизируют работу и меняют привычные подходы к управлению. Фаундер стартапа Utlik рассказал «Про бизнес», почему пришел к такой идее и как планирует развивать проект.

«У меня была постоянная боль с сотрудниками»

— Я больше 15 лет занимался бизнесом по ремонту iPhone и у меня была постоянная боль с сотрудниками — «текучка кадров»: работники покидали компанию, унося с собой вложенные в них знания и опыт, открывали свои мастерские или переходили к конкурентам. Каждый раз обучение нового персонала отнимало время и ресурсы.

Два с половиной года назад я заинтересовался ИИ. Мне всегда хотелось работать в IT, и я даже изучал языки программирования, но представлял себя только в роли предпринимателя — после стольких лет в бизнесе представить себя в найме невозможно. Я пытался решить собственную проблему, а понял, что могу решить ее глобально для всех. Так и родилась идея стартапа.

Сначала создал чат-бота для консультирования клиентов по ценам и местоположению точек ремонта. Постепенно функционал расширялся, и сегодня я дошел до того, что начал внедрять голосовых помощников и даже видео-аватары. Хотя работа с последними пока находится на ранней стадии, я уверен, что это направление быстро наберет обороты с учетом стремительного развития технологий.





Киберсотрудники с ИИ сегодня не заменяют людей полностью, а служат инструментом для оптимизации. Тем не менее, границы возможного постоянно смещаются.

Принцип работы системы следующий:

Обучение на базе данных клиента. Мы анализируем историю сообщений компании, выгружаем телефонные разговоры и сообщения, адаптируем ИИ под конкретные задачи.

Мы анализируем историю сообщений компании, выгружаем телефонные разговоры и сообщения, адаптируем ИИ под конкретные задачи. Оценка и корректировка. В конце каждого дня сотрудники клиента проверяют ответы киберсотрудников, предоставляя обратную связь. На ее основе модели дообучаются.

Для работы наших киберсотрудников используется несколько специализированных нейросетевых моделей (всего их шесть), которые создаются и оптимизируются внутри компании. Ключевой задачей является минимизация ошибок генерации («галлюцинаций»), когда система выдает неточную информацию. Прямое применение базовых решений вроде ChatGPT не подходит — они недостаточно адаптированы для контекстно-зависимого взаимодействия. Наша цель — обеспечить естественный диалог, имитирующий человеческое общение.





«Теперь заявки обрабатываются моментально, даже ночью и в выходные»

Среди первых клиентов — АЗС А-100, SkyCross, Первый Сварной, «На связи» и другие компании. SkyCross, например, вкладывает несколько тысяч долларов в рекламу, что приводит к большому количеству заявок. Однако физически сотрудники не успевают их обрабатывать — и часть клиентов уходит. После внедрения киберсотрудников доля обработанных заявок выросла с 60% до 100%. Теперь заявки обрабатываются моментально, даже ночью и в выходные. В одной из лизинговых компаний за 7 месяцев система сэкономила $ 14 тысяч, включая зарплаты и налоги. Еще в одной компании мы внедрили ИИ для обучения сотрудников — там процесс адаптации персонала занимал 6−8 месяцев, на что нужны были деньги и время опытных сотрудников. С помощью ИИ удалось сократить затрата на это на 30% всего за 1,5 месяца.





Киберсотрудники не всегда могут также убедительно продавать, как человек, но с каждым днем они «растут» и отвечают все лучше. Более того, система может давать рекомендации по фото, например, в случае ремонта обуви. Поэтому повторюсь — полностью заменить живого сотрудника нельзя, но можно оптимизировать и упростить его работу.

На данный момент стартап находится в процессе привлечения инвестиций . Моя цель — $ 1 млн. Минимальная сумма входа — $ 25 тысяч. Для фандрайзинга я активно общаюсь с людьми на конференциях, презентую проект в стартап-акселераторах, и в целом за последнее время неплохо прокачал свой личный бренд. При этом я понял, что инвестор нужен не только ради денег, но и ради повышения лояльности к продукту. Достаточно интереса со стороны одного крупного игрока, чтобы другие начали проявлять интерес и тоже захотели вложить свои деньги.





Так, на одном из мероприятий я познакомился с крупным инвестором из СНГ, который изначально отнесся к проекту скептически. После доработок тот проявил интерес и написал мне в «личку». Этот случай стал поворотным моментом: после того как другие узнали об интересе со стороны известного инвестора, я получил большой поток внимания со стороны менее крупных игроков. Процесс привлечения инвестиций долгий, но интересный. Для инвесторов важны фаундер, команда и регулярность продаж. Их цель — не изменить мир, а заработать деньги, — это важно понять. Многие предприниматели смотрят со своей колокольни, пытаются рассказать, как они собираются делать что-то инновационное, что полностью перевернет индустрию и т.д. Для инвестора это играет второстепенную роль — его цель деньги!





«Я продал свою сеть по ремонту телефонов, а затем мне ее вернули бесплатно»

Практически всю свою жизнь я занимаюсь предпринимательством, и за все время я попробовал себя в разных нишах. Первые большие деньги я заработал в 19 лет, продавая наборы для наращивания ногтей в Гродно. Тогда я работал на «Азоте», и заработав буквально за неделю полугодовую зарплату, которую получил бы на заводе, понял, что тратить свое время в найме смысла нет. В последующие годы я занимался ремонтом машин, торговлей овощами и фруктами, строительством домов и ремонтом телефонов.





Не все проекты были успешными. Например, в торговле продуктами я столкнулся с кражами и порчей товара, а бизнес по ремонту телефонов, несмотря на годы работы, пришлось продать. В общей сложности я занимался ремонтом около 15 лет, и примерно на 7-й год продал этот бизнес, уехал из страны, а потом человек, которому я продал свою сеть, вернул мне ее бесплатно. Наверное, моей проблемой было то, что я всегда хотел построить какую-то сеть, но деньги можно зарабатывать и на одной стабильно работающей точке. Хотя в любом случае этот опыт бесценен.

За все эти годы в бизнесе я понял, что главное для предпринимателя — это команда. Без людей невозможно масштабироваться, а проблемы будут всегда, но именно они делают бизнес интересным.