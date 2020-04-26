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Италия будет закрыта для туристов до конца года

26.04.2020 12:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Италия будет закрыта для туристов до конца года. Об этом заявил министр культуры и туризма страны. Сейчас в республике обстановка улучшается. Значительно замедлился прирост инфицированных. Но на Апеннинах опасаются второй волны заболевания. 
Тем временем многие страны выходят из жесткого карантина. 
В Израиле с сегодняшнего дня разрешается открытие магазинов, находящихся за пределами крытых торговых центров, и торговля на вынос в ресторанах. Работу начнут парикмахерские и салоны красоты. Также можно заниматься спортом на открытом воздухе. 
Несмотря на высокую смертность от COVID-19, выходить из карантина начали три штата США. В Джорджии и Оклахоме разрешили открыть салоны красоты, спа и парикмахерские. На Аляске с некоторыми ограничениями начали открываться рестораны и магазины. 
В больницах китайского Уханя, с которого началась пандемия, не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией. Официальный представитель китайского Минздрава поблагодарил уханьских врачей и их коллег по всей стране за тяжелую, но успешную работу.

 
 
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Италия будет закрыта для туристов до конца года. Об этом заявил министр культуры и туризма страны. Сейчас в республике обстановка улучшается. Значительно...
 
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