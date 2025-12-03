Как витебская фабрика превратила вирусный пост в искренний маркетинговый кейс

Источник материала: ProBusiness

@ihar.varakhobau: Threads

В соцсети Threads произошла одна из тех редких интернет-историй, которые напоминают, зачем вообще существуют социальные сети. Пользователь из Витебска по имени Игорь написал простой пост о том, что идет домой ночью. Без претензий на вирусность, без хитрых хуков — просто жизненная заметка. Пост неожиданно собрал десятки тысяч лайков. Комментарии посыпались лавиной: люди переживали за Игоря, интересовались, дошел ли он, давали советы. Кто-то даже написал: «Руку с дивана на пол опусти, когда спать ляжешь, заземлись, так полегче будет». Так в обсуждении случайно всплыло слово «диван» — и именно оно стало точкой входа для витебской мебельной фабрики Savlukov-Mebel. Маркетолог Savlukov-Mebel Алексей Пащенко рассказал «Про бизнес», как пришла идея подарить Игорю диван.

«Просто искренний порыв поддержать земляка и вписаться в момент»

— Было около полуночи, когда я увидел взрывную реакцию на пост Игоря. Я подумал, что и мы в Витебске, и он, значит, можно что-то придумать. Решение приняли быстро: написали Игорю в Threads с предложением «замутить что-нибудь». Никакого детального брифа, никаких маркетинговых стратегий — просто искренний порыв поддержать земляка и вписаться в момент.

Игорь согласился. Встретились у нас в салоне в Витебске и договорились сделать интеграцию: опубликовать контент в обоих аккаунтах. Игорь сам себя сфотографировал в своем стиле — естественно и нативно, без постановки. Мы никаких ТЗ не писали, он просто подписал, как захотел. И все — пошла жара. Мы оплатили интеграцию по рыночным расценкам для блогеров такого охвата. Изначально дарить диван не планировали — команда опасалась создать прецедент, когда все начнут требовать подарков и спрашивать, почему «одни летят в Египет, а другие нет». Но интернет-сообщество изменило наши планы. Под постами начали появляться вопросы: «А вы подарили ему диван?», «Подарите диван!». Комментарии множились, и мы приняли решение подарить диван.

Через полчаса после решения Игорь снова приехал в салон. И тут выяснилась идеальная деталь: у его мамы 9 декабря юбилей — 60 лет. Мэтч полный. Семейная история, диван, мемность вообще всей этой ситуации, абсурдность, — описывает ситуацию Алексей.

«Честно говоря, изначально я рассчитывал тысяч на пять лайков на нашей ветке и на его»

Игорь выбрал диван по нужным размерам, получил образцы тканей, съездил к маме — вместе выбрали обивку. Вечером прислал выбор, на следующий день ткань заказали, диван запустили в производство. Диван доставим прямо на юбилей мамы Игоря.

В это истории нет никакой подоплеки. В отличие от многих рекламных интеграций с подводными камнями, история с Игорем получилась чистой: никто не остался обделенным, не было манипуляций или обмана и мы доставили реальную пользу человеку.





Почему мы все-таки решили подарить диван — для нас это маркетинговый бюджет. И наш руководитель понимает, что это вложение, инвестиция в маркетинг.

Честно говоря, изначально я рассчитывал тысяч на пять лайков на нашей ветке и на его. То, что началось дальше, это просто какая-то вообще невероятная история.

История получила значительно больший резонанс, чем ожидалось. Но мы смотрим на это трезво — такие интеграции не приносят мгновенного результата, люди принимают решение купить диван не за 2 минуты, поэтому это игра вдолгую.