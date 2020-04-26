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В Беларуси на 26 апреля – плюс 873 инфицированных
26.04.2020 13:40 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Всего за время пандемии в Беларуси зафиксировано 10463 человека, зараженных COVID-19, умерло 72 человека.
По
Медики провели 147 тыс.525 тестов. Количество инфицированных составляет 10463 человека, что равно 7,1% пациентов, которым проведены тесты.
Число положительных тестов за сутки прибавилось на 873, количество смертей - 9 человек.
Напомним,
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Всего за время пандемии в Беларуси зафиксировано 10463 человека, зараженных COVID-19, умерло 72 человека.
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