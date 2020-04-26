В Беларуси на 26 апреля – плюс 873 инфицированных

Всего за время пандемии в Беларуси зафиксировано 10463 человека, зараженных COVID-19, умерло 72 человека.

По информации Минздрава, в стране выздоровели и выписаны 1695 ранее инфицированных пациентов.

Медики провели 147 тыс.525 тестов. Количество инфицированных составляет 10463 человека, что равно 7,1% пациентов, которым проведены тесты.

Число положительных тестов за сутки прибавилось на 873, количество смертей - 9 человек.