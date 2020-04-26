ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси на 26 апреля – плюс 873 инфицированных

26.04.2020 13:40 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Всего за время пандемии в Беларуси зафиксировано 10463 человека, зараженных COVID-19, умерло 72 человека.

По информации Минздрава, в стране выздоровели и выписаны 1695 ранее инфицированных пациентов.

Медики провели 147 тыс.525 тестов. Количество инфицированных составляет 10463 человека, что равно 7,1% пациентов, которым проведены тесты.

Число положительных тестов за сутки прибавилось на 873, количество смертей - 9 человек.

Напомним, 25 апреля в Беларуси за сутки было зафисировано 751 новых случаев заражения коронавирусом, число умерших за все время составило 63 человека.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего за время пандемии в Беларуси зафиксировано 10463 человека, зараженных COVID-19, умерло 72 человека.
 
Новости дня
Новости
 
«Барса» приостановила переговоры с тер Стегеном о контракте. Игрок интересен «Юве» и «Баварии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика