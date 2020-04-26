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Из общежития БНТУ массово выселяют студентов: теперь здесь будут жить только заражённые коронавирусом
26.04.2020 14:04 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Вчера поздним вечером БНТУ (Минск) принял решение срочно выселить всех студентов из 17-го общежития при вузе. Ребята должны собрать свои вещи и уехать по домам в родные города. Тех, кто все же останется, помесят здесь же на карантин, но они будут не одни. С понедельника, 27 апреля, общежитие целиком выделят под «другие нужды» – его полностью заселят зараженными коронавирусом из БНТУ. Об этом
Канал «Отчислено»
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Из общежития БНТУ массово выселяют студентов: теперь здесь будут жить только заражённые коронавирусом
Вчера поздним вечером БНТУ (Минск) принял решение срочно выселить всех студентов из 17-го общежития при вузе. Ребята должны собрать свои вещи и уехать по домам в...
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