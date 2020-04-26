Из общежития БНТУ массово выселяют студентов: теперь здесь будут жить только заражённые коронавирусом

Источник материала: KYKY

Вчера поздним вечером БНТУ (Минск) принял решение срочно выселить всех студентов из 17-го общежития при вузе. Ребята должны собрать свои вещи и уехать по домам в родные города. Тех, кто все же останется, помесят здесь же на карантин, но они будут не одни. С понедельника, 27 апреля, общежитие целиком выделят под «другие нужды» – его полностью заселят зараженными коронавирусом из БНТУ. Об этом пишут в телеграм-канале «Отчислено», ту же информацию получил и Onliner.

Канал «Отчислено» опубликовал аудиозапись разговора администрации университета с жильцами общежитлия. На ней слышно, как судентам говорят, что до нового учебного года – 1 сентября – они будут находиться по месту жительства. «Сегодня в максимально короткие сроки нам нужно убрать все комнаты [в общежитии], – говорит мужской голос на записи. – Как это сделать, будем решать на месте. [Вам нужно] по максимуму все вывезти. Никаких продуктов, никаких вещей нельзя оставлять. <...> За сегодняшний день вам нужно всем отсюда выхать».

По данным на сайте БНТУ, в 17-м общежитии 730 мест. Тут проживает 1187 студентов ФТК, ФТУГ, ПСФ.