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От коронавируса впервые умер епископ РПЦ

26.04.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в воскресенье от коронавируса, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле.

"Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - рассказали в группе.

Епископ Вениамин стал первым архиереем Русской православной церкви, который стал жертвой COVID-19.
 
 
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Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в воскресенье от коронавируса, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле.
 
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