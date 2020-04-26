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От коронавируса впервые умер епископ РПЦ
26.04.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в воскресенье от коронавируса, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле.
"Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - рассказали в группе.
Епископ Вениамин стал первым архиереем Русской православной церкви, который стал жертвой COVID-19.
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Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в воскресенье от коронавируса, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле.
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