От коронавируса впервые умер епископ РПЦ

"Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - рассказали в группе.





Епископ Вениамин стал первым архиереем Русской православной церкви, который стал жертвой COVID-19.