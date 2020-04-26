Директор гандбольного «Витязя» Апейкин о футбольном ЧБ: «Этот продукт банально тяжело смотреть и без того грустному населению планеты»

Источник материала: Tribuna.com

Директор гандбольного клуба «Витязь» Александр Апейкин поделился мнением от просмотра матча чемпионата Беларуси по футболу «Торпедо-БелАЗ» – «Рух».

«К сожалению, за последние лет десять я практически не смотрел матчи белорусского футбольного первенства, иногда немного читал обзоры в прессе, изредка смотрел хайлайты. Причина проста – если в жизни находились свободные 90 минут, то старался их тратить на проверенные спортивные продукты.

Я патриот белорусского спорта, всегда и везде стараюсь болеть за наших ребят и с гордостью отстаиваю все, что происходит в спортивном плане в нашей стране.

В сегодняшние весьма специфические дни интереса ради решил просмотреть матч между футбольными командами и «Рух».

Если честно, то был просто шокирован колоссальным количеством игрового брака. Если бы мне сказали, что это играют любители, я бы промолчал. Но после этого матча мне осталось непонятным, как люди, которые всю жизнь с раннего детства занимаются одним видом спорта, получают за него неплохие по белорусским меркам деньги, регулярно тренируются, могут:

– делать такое количество неточных передач?

– не попадать по летящему мячу (у всех срезка)?

– не реализовывать моменты со стопроцентных позиций?

– совершать такое количество ненужных и откровенно тупых фолов?

– просто не уметь обработать мяч?

Я человек из гандбола, возможно чего-то не понимаю. Но бравада по поводу демонстрации нашего футбольного чемпионата на весь мира мне кажется весьма напрасной, и даже не из-за коронавируса. Этот продукт банально тяжело смотреть и без того грустному населению планеты.

К слову, если сравнивать уровни технического мастерства игроков гандбольного и футбольного первенств, то ребята, играющие руками, все-таки будут на голову выше. Не зря сборная по гандболу входит в десятку сильнейших в Европе. ИМХО.

P.S.: Я знаю, что мне скажут – «выйди и сыграй». Но это не моя задача, я зритель и налогоплательщик, из кармана которого в общем-то во многом оплачивается этот банкет», – написал Апейкин в фэйсбуке .

В Беларуси уже 10 463 (+873) случая коронавируса. Умерли 72 (+5) человека. В стране не введен карантин.

Ранее ВОЗ призывала Беларусь остановить все массовые и спортивные мероприятия.

Чемпионат Беларуси по футболу – единственный в Европе турнир, который не остановлен из-за пандемии.

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