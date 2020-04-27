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Надо выполнять рекомендации

27.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

по дистанцированию, ношению масок, использованию антисептика, самоизоляции

Накануне Радоницы и больших выходных дней мы попросили главного государственного санитарного врача района А. Н. Минина ещё раз дать советы, как себя вести, чтобы максимально упредить риск заразиться коронавирусной инфекцией:  

Надо выполнять рекомендации

— Начну с того, что каждому надо хорошо понимать и следовать рекомендациям медицинских работников о физическом дистанцировании, ношении масок и использовании антисептических средств, самоизоляции. Впереди Радоница, традиционно мы навещали могилы родственников, и интенсивность передвижения людей сильно возрастала. В связи с пандемией коронавируса следует хорошенько подумать о поездке на малую родину, чтобы это не привело к беде. Минздрав призывает остаться дома, не случайно ведь митрополит Павел ещё накануне Пасхи порекомендовал воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу.
Выполнять меры социального дистанцирования не так и сложно: избегайте мест скопления людей, держите расстояние в 1,5-2 метра от соседа на улице, в магазине и других местах, дистанционно ведь можно и товар купить, и книгу заказать, и музей посетить. На время забудьте о рукопожатиях и объятиях. Использовать необходимо все доступные способы, чтобы физические контакты свести до минимума.
О масках: носить их нужно, чтобы при чихании и кашле не заразиться самому от другого человека или не заразить его, лишний раз маска предостережёт от касания руками лица, носа и рта в частности (известно, что половина случаев заражения происходит грязными руками именно через слизистые глаз, носа и рта).
Надо регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами на спирту, предназначенными для уничтожения вирусов и бактерий.
Одной из действенных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции является самоизоляция. Пожилым людям, с хроническими заболеваниями, ослабленной иммунной системой рекомендуется максимально ограничить личные контакты, в том числе и с родными, которые могут быть носителями вируса и сами об этом не знать. Решать неотложные вопросы в таком случае помогут родственники, работники социальной службы.

О самоизоляции прибывших из стран, в которых фиксируются случаи COVID-19, контактировавших с гражданами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
В таком случае необходимо
♦ оставаться дома 14 дней. Не посещать места работы или учёбы, массового пребывания людей;
♦ обеспечить доставку продуктов, предметов первой необходимости, исключая непосредственный контакт с доставившим необходимое, расчет целесообразно производить посредством банковской карты, а не наличными деньгами;
♦ максимально ограничить любые контакты, в том числе с членами семьи, проживающими в одной квартире: разместиться в отдельной комнате, в случае отсутствия отдельной комнаты — расстояние должно быть не менее 1,5 м от других членов семьи;
♦ мыть руки с мылом тщательно и не менее 20 секунд. Использовать антисептик для обработки рук;
♦ как можно чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку, уделяя особое внимание обработке дверных ручек, предметов мебели, телефонных аппаратов, пультов управления, компьютерных клавиатур, мышек и других гаджетов, санитарно-технического оборудования и другого;
♦ использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет;
♦ при крайней необходимости выйти из квартиры использовать медицинскую маску. Контакты с пожилыми людьми (60 лет и старше), с ослабленной иммунной системой, хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом и другими должны быть минимизированы, а лучше исключены.
Если вы в квартире не одни,
♦ у вас должны быть отдельные полотенца, отдельное постельное белье, отдельная посуда;
♦ при необходимости передачи предметов (посуды, одежды и т.п.) членам семьи исключить непосредственный контакт;
♦ стирку белья осуществлять отдельно oт других членов семьи;
♦ при перемещении по квартире использовать медицинскую маску, касаться поверхностей (дверных ручек, механизмов санитарно-технического оборудования и других) с использованием одноразовой салфетки.

Ухудшилось самочувствие — повысилась температура тела, появились кашель, одышка, общее недомогание — вызывайте бригаду скорой медицинской помощи по тел. 103.
Обязательно сообщите диспетчеру, если вы прибыли из эпидемически неблагополучной страны по инфекции COVID-19 и дату прибытия или находились в контакте с пациентом с коронавирусной инфекцией.

Михаил ДЕРЕВЯГО.

 
 
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по дистанцированию, ношению масок, использованию антисептика, самоизоляции Накануне Радоницы и больших выходных дней мы попросили главного государственного...
 
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