За коронавирусом идут потоп, засуха и голод. Прогнозы на 2020 год становятся все мрачнее

Источник материала: Tut.by

Пандемия пришла не одна. Следом за коронавирусом 2020 год обещает нагревающейся планете пожары, потоп, неурожай и библейское нашествие саранчи. Природные катаклизмы угрожают голодом бедным странам и серьезными проблемами Европе и США, предупреждают метеорологи и международные организации, пишет «Русская служба ВВС» .



За последние несколько недель в Дании выпало всего несколько миллиметров дождей. Засохшая земля в коммуне Рингтсед, Дания, 24 апреля 2020 года. Фото: Reuters

Мировой океан нагрет как никогда, в Европе и Америке набирает обороты засуха. В бедных странах намечается крупнейший гуманитарный кризис столетия, по определению ООН. А богатым грозят наводнения, неурожай и выдающийся сезон ураганов.

В любой другой ситуации мир не без труда, но справился бы с климатическим происшествием. Однако сейчас все ресурсы брошены на борьбу с Covid-19.

У врачей и спасателей нет свободных рук, а в бюджетах нет лишних денег. Фермеры, бизнес и транспорт погружены в искусственную кому карантина. И если на время пандемии коронавируса вдруг придется разрушительный смерч или ливень с градом в дни жатвы, ситуация рискует выйти из-под контроля.

На помощь соседей или международных организаций рассчитывать не приходится: медицинский форс-мажор затронул все страны. Вирус не пощадит никого, предупредила недавно главный экономист МВФ Гита Гопинат.

На этот раз каждый сам за себя. И проблема не ограничивается деньгами.

Карантин не отменил потепление

Даже если у страны, пострадавшей от наводнения, засухи или урагана, есть деньги на ликвидацию последствий стихии и восстановление, купить и довезти необходимое для этого сейчас сложнее, чем когда бы то ни было. Мировая торговля и транспорт скованы коронавирусом. Контейнеровозы и сухогрузы томятся на рейде, самолеты не летают.

Напуганные эпидемией власти вводят запреты на экспорт лекарств и продовольствия. Даже самые богатые, щедрые и открытые страны закрывают границы и не дают денег на общее дело: США, например, перекрыли финансирование самого актуального на сегодняшний день международного органа — Всемирной организации здравоохранения.

Коронавирус изменил жизнь на планете, но не отменил то, что меняло ее до последнего времени — глобальное потепление, на которое ученые возлагают вину за участившиеся природные катаклизмы.

Согласно данным крупнейшей в мире базы данных о климате Земли, американского National Centers for Environmental Information (NCEI), в марте 2020 года планета рекордно нагрелась: лишь единожды за все время наблюдений с 1880 года температура отклонялась сильнее от средней.

И это несмотря на всемирный карантин, из-за которого встали транспорт и промышленность.

«Загрязнение воздуха уменьшилось ввиду сокращения экономической активности, однако углекислый газ не улетучивается в одночасье, — говорит профессор Даниэла Шмидт из Бристольского университета. — Результаты потепления вроде повышенного уровня моря будут ощущаться веками. Пандемия лишь ограничила наши возможности смягчать последствия изменения климата».

А изменения налицо.

Предыдущий мартовский рекорд был зафиксирован в 2016 году на фоне Эль- Ниньо — феномена повышения температуры воды в тихоокеанских тропиках, чреватого экстремальной жарой летом и морозами зимой.

На этот раз и без Эль-Ниньо моря рекордно нагреты — мировой океан в марте был на 0,8 градуса теплее среднего для этого месяца значения.

А чем теплее океан, тем мощнее образующиеся в нем ураганы. Из крупных экономик наибольший ущерб они наносят США — самой богатой стране мира, более других пострадавшей от коронавируса. Полугодовой сезон ураганов там начинается в июне.

К тому же, над перегретыми морями льет активнее, чем над прохладной сушей, что лишает континенты дождя и вызывает засуху. Повышение температуры в западной части Индийского океана чревато засушливым летом и лесными пожарами в Австралии, а потепление вод северной Атлантики грозит высушить и спалить леса бассейна Амазонки.

Жара в Европе

Глобальное потепление опасно не столько собственно потеплением, сколько тем, что оно вызывает сбои в привычной программе погодных явлений, предупреждают ученые. Жара вдруг становится невыносимее, холода — суровее, ветер оборачивается ураганом, а дождь — потопом.

Прошлый год тому примером.



Люди купаются в фонтане Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Париж, Франция, 25 июня 2019 года. Фото: Reuters

Согласно свежим данным европейского центра Copernicus Climate Change Service (C3S), 2019 год в Европе был самым жарким за всю историю наблюдений. Но это не значит, что европейцы сдали макинтош в утиль и раскупили солнцезащитный крем. Пусть февраль, июнь и июль были отмечены небывалой жарой, ноябрь принес рекордные осадки и повсеместные наводнения.

И эта картина не нова. В целом в Европе на неполные два десятилетия текущего века пришлось 11 из 12 рекордно жарких лет.

Текущий год не исключение.

В самом центре Европы — в районе Женевы и Гренобля дождя не было больше 40 дней — последний раз такое случалось в конце XIX века. И только на этой неделе наконец разверзлись небеса.

«Потепление в Европе серьезно опережает мировой тренд, — говорит профессор Роуан Саттон из британского Национального центра атмосферных исследований. — Данные последних 40 лет четко указывают на это».

Уровень водохранилищ на Украине и в Румынии упал до критической отметки. Половина сельскохозяйственных земель Франции высохла до такой степени, что фермеры бьют тревогу.

В Германии тоже сухо, но власти не спешат паниковать, хотя и встревожены ситуацией, поскольку прошлые два года были засушливыми, сказала министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер.

«Многие, конечно, радуются хорошей погоде, но фермеры очень беспокоятся. Они хорошо помнят засуху 2018 и 2019 годов, которая лишила их урожая и дохода», — сказала она и напомнила еще об одной опасности: риске лесных пожаров.

Ведущие производители пшеницы — Россия и Казахстан, поглядев на то, как страдают их крупнейшие конкуренты в Европе, ограничили вывоз зерна. Они опасаются, что повышенный спрос в богатых странах приведет к росту экспорта и дефициту на внутреннем рынке.

В то же время, у сухой и теплой погоды есть и преимущества: поскольку в небе над большей частью Европы уже несколько недель ни облачка, возобновляемая энергетика покрывает все больше потребностей континента в электричестве. В Германии фермы солнечных батарей в некоторые дни дают до 40% всей энергии, а цены днем все чаще отрицательные — потребителям фактически платят за свет, чтобы они загрузили электросеть.

В первые три месяца этого года почти 800 раз цена 15-минутных контрактов на поставку электроэнергии падала ниже нуля. Это на 80% чаще, чем год назад, приводит Bloomberg данные европейской биржи Epex Spot.

Не все так плохо. Если бы не вирус

Засуха поразила не только Европу. Аргентинские пампасы и американские прерии тоже обезвожены.

В США по местной пятибалльной шкале засуха второй страшной степени уже наблюдается в Техасе, Калифорнии и Орегоне, а «очень сухо» (третья степень) в десятке штатов, в основном на юге, у мексиканской границы, в центре и на северо-западе: от Алабамы до Вашингтона.

Но несмотря на это, говорить об ущербе урожаю еще слишком рано. Ближайшие два-три месяца будут решающими для созревания зерновых культур — основы питания большинства жителей планеты и скота. И общее состояние посевов в мире не выглядит угрожающим.

Кроме того, благодаря блестящей урожайности прошлого года мировые закрома переполнены зерном — запасы на рекордном уровне.

На этом стоило бы успокоиться и разойтись, но в дело вмешался незваный гость — коронавирус. Из-за пандемии неприятная, но выносимая в привычной действительности ситуация заиграла новыми красками.

Пандемия порушила логистику мирового продовольственного рынка: на складах и в портах не хватает здоровых работников, грузовики простаивают без водителей. Ни самолета, ни контейнера не найти. Перевозки резко сократились.

А урожай тем временем гниет на полях, поскольку сельское хозяйство — один из главных нанимателей трудовых мигрантов. Однако из-за карантина сборщики кофе не могут добраться до плантаций в Латинской Америке, марокканцев не пускают в Испанию собирать клубнику, а румыны и болгары не спешат в Британию и Германию.

Все это пахнет новым продовольственным кризисом. Но в отличие от предыдущих двух 2007−2008 и 2010−2012 годов, на этот раз проблема не в недостатке еды. Ее как раз в избытке. Теперь проблема в том, как ее собрать и развезти по супермаркетам.

Страшный голод и саранча

Угроза продовольственного кризиса вкупе с пандемией коронавируса оборачивается для богатых государств серьезными расходами и развивает склонность к протекционизму. Это отличный повод сократить помощь бедным странам, на который давно ополчились популисты: зачем помогать далекой Африке, возмущаются они, если у нас в Детройте и Ливерпуле бездомные голодают и болеют на ступенях бутиков.

Худшего времени для таких настроений трудно было придумать.

Даже без пандемии смертельного вируса 2020 год обещал миру крупнейший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны, предупреждал мировых лидеров задолго до появления Covid-19 исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

А теперь в результате «идеального шторма» три десятка бедных стран в этом году могут столкнуться с масштабным голодом. Люди будут умирать десятками и сотнями тысяч, и чтобы это предотвратить, помощь не только ни в коем случае нельзя сокращать, но и придется увеличить, говорит Бизли.

По самым свежим данным ООН, в мире хронически недоедает почти 1 млрд человек — каждый восьмой житель планеты. А из-за вызванного коронавирусом кризиса их число вырастет еще на 130 млн только за 2020 год. Бизли предупреждает: голодать будут 265 миллионов человек.

Продовольственная программа ООН, которую он возглавляет, — крупнейшая гуманитарная организация в мире. Она ежедневно кормит почти 100 млн человек. Если эту помощь вдруг остановить, каждый день до 300 тысяч человек будут умирать от голода.

В течение трех месяцев, каждый день будет погибать столько же людей, сколько живет в городах размером с Симферополь, Чернигов или Владикавказ.

«Мы столкнулись не только с глобальной пандемией, но и с глобальной гуманитарной катастрофой, — сказал Бизли. — Миллионы простых граждан в раздираемых конфликтами странах рискуют оказаться на грани выживания. Призрак голода как никогда реален и опасен. При худшем варианте развития событий голод угрожает трем десяткам стран».

Засуха, вирус и голод одновременно — перебор даже для посредственного фильма-катастрофы. Но сценарий 2020 года написан разнузданными двоечниками Голливуда, и они не постеснялись добавить туда трагизма в виде нашествия полчищ саранчи.



Пустынная саранча в деревне Наквамуру в Кении, 16 января 2020 года. Фото: Reuters

Прожорливые твари вылупились в Йемене в библейских масштабах благодаря теплой и дождливой зиме. К моменту, когда мир озаботился коронавирусом, саранча пожирала зелень в 23 странах Ближнего востока, Африки и Азии.

Всемирный банк назвал нашествие самым страшным за поколение — и это еще до того, как в полной мере проявилась его вторая, еще более масштабная волна. Тучи саранчи вызревают в Кении, Эфиопии и Иране.

Ей будет чем поживиться — в Африке как раз всходят посевы. Урожай этого года под большим вопросом.