ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

А вы в это верите? Минобр утверждает, что в школу ходят 37% детей

27.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

И это в то время, как в опасных по коронавирусу регионах школы закрыты, а в большинстве столичных классов по 4-6 учеников.


в одном из классов минской школы после продленных каникул

В конце года в белорусских школах зафиксирована самая низкая посещаемость. Причина – коронавирус и страх родителей за здоровье детей.

Каникулы в белорусских школах из-за вспышки заболевания были продлены на две недели. Но потом власти приняли решение вернуть всех школьников за парты. 

Более того, полноценным учебным днем стала суббота 25 апреля, а указом Лукашенко школы будут работать и в государственный праздник 1 мая, что в общем-то абсолютно незаконно. Особенно с учетом "потерянной" субботы 9 мая, которую власти компенсировать беларусам и переносить законный выходной на понедельник не намерены.

Тем не менее, утверждается, что 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Если, конечно, на эти уроки кто-нибудь придет.

В Мингорисполкоме, между тем, подчеркивают -  силой загонять детей в школы не будут. Решение о возможной аттестации столичных школьников по итогам трех четвертей будет принято после выходных "и только после консультаций с Министерством образования".

В пятницу 24 апреля, по информации Минобразования, учебные заведения посетили 37% школьников. Сколько учеников сядут за парты в первый рабочий день текущей недели мы узнаем в среду 29 апреля.


Коронавирус также показал, что белорусская система образования оказалась совершенно не готова к переходу на дистанционное образование. Единую для всех школ платформу Минобр обещает запустить к концу года. 

А пока учителя как могут пытаются учить тех, кого родители не пустили в школу. Одни ограничиваются списком домашних заданий в родительском чатике, другие осваивают видеоуроки или перенимают опыт у коллег из соседних стран.

В самой сложной ситуации оказались девяти- и одиннадцатиклассники - выпускные экзамены у них никто не отменял, как и необходимость подготовиться к централизованному тестированию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И это в то время, как в опасных по коронавирусу регионах школы закрыты, а в большинстве столичных классов по 4-6 учеников.
 
Новости дня
Новости
 
Новые больницы и перепрофилирование производств: как страны Содружества и Грузия противостоят COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика