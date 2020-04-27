А вы в это верите? Минобр утверждает, что в школу ходят 37% детей





в одном из классов минской школы после продленных каникул





В конце года в белорусских школах зафиксирована самая низкая посещаемость. Причина – коронавирус и страх родителей за здоровье детей.





Каникулы в белорусских школах из-за вспышки заболевания были продлены на две недели. Но потом власти приняли решение вернуть всех школьников за парты.





Более того, полноценным учебным днем стала суббота 25 апреля, а указом Лукашенко школы будут работать и в государственный праздник 1 мая, что в общем-то абсолютно незаконно. Особенно с учетом "потерянной" субботы 9 мая, которую власти компенсировать беларусам и переносить законный выходной на понедельник не намерены.





Тем не менее, утверждается, что 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Если, конечно, на эти уроки кто-нибудь придет.





В Мингорисполкоме, между тем, подчеркивают - силой загонять детей в школы не будут. Решение о возможной аттестации столичных школьников по итогам трех четвертей будет принято после выходных "и только после консультаций с Министерством образования".





В пятницу 24 апреля, по информации Минобразования, учебные заведения посетили 37% школьников. Сколько учеников сядут за парты в первый рабочий день текущей недели мы узнаем в среду 29 апреля.









Коронавирус также показал, что белорусская система образования оказалась совершенно не готова к переходу на дистанционное образование. Единую для всех школ платформу Минобр обещает запустить к концу года.





А пока учителя как могут пытаются учить тех, кого родители не пустили в школу. Одни ограничиваются списком домашних заданий в родительском чатике, другие осваивают видеоуроки или перенимают опыт у коллег из соседних стран.





В самой сложной ситуации оказались девяти- и одиннадцатиклассники - выпускные экзамены у них никто не отменял, как и необходимость подготовиться к централизованному тестированию.