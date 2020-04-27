Люди, которые спасают нас. Портреты белорусских врачей и медсестер, которые сейчас на посту

Источник материала: Tut.by

Пока в мире пандемия коронавируса, в каждой больнице, в каждой реанимации — своя маленькая война. Вы, конечно, уже читали наш большой репортаж из той самой витебской реанимации , которая сейчас на передовой — как там работают врачи, медсестры и санитары и как себя чувствуют пациенты (многие из которых — сами врачи)? Мы не могли вместить все фото в один материал, но эти люди, их глаза, руки, их самоотверженность и труд не могут потеряться. Давайте еще раз все вместе скажем спасибо и пожелаем здоровья медикам отделения анестезиологии и реанимации витебской БСМП — и всем их белорусским коллегам. Потому что если заболеем мы — они сделают все, чтобы нас спасти. Если же вирус «скосит» их — помочь нам будет уже некому.























































































