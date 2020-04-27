|
Люди, которые спасают нас. Портреты белорусских врачей и медсестер, которые сейчас на посту
27.04.2020 13:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пока в мире пандемия коронавируса, в каждой больнице, в каждой реанимации — своя маленькая война. Вы, конечно, уже читали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Давайте еще раз все вместе скажем спасибо и пожелаем здоровья медикам отделения анестезиологии и реанимации витебской БСМП - и всем их белорусским коллегам....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)