Премьер-министр Новой Зеландии заявила о победе над коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в стране смогли остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Политик назвала это значительной победой над COVID-19 и отметила, что Новая Зеландия начинает поэтапный выход из режима карантина.

Режим ограничительных мер четвертого уровня в стране отменяют с понедельника. Он действует уже четыре недели. В этот период не работали почти все предприятия, закрылись школы, люди сидели дома, а выходить могли только в магазин и небольшие прогулки.





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