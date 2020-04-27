Песков спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса в России

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что жизнь в стране «вернется в нормальное русло» после пандемии коронавируса через несколько месяцев. Об этом он заявил в интервью «АиФ» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Песков отметил, что критическая фаза эпидемии в таких странах, как Италия и Испания, где динамика заболеваемости более или менее сопоставимая, длилась максимум полтора месяца.

В связи с этим пресс-секретарь президента России предположил, что где-то к середине мая Россия также должна выйти на это плато.

«В первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — предположил Песков.

При этом он отметил, что после пандемии страну также ожидает непростой период, в который потребуется вложить достаточно много сил.

Комментируя нынешнюю ситуацию, представитель Кремля отметил, что главное сейчас — сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения. «Наиболее эффективные антиэпидемиологические меры связаны с различными режимами самоизоляции. И здесь важно найти золотую середину. С одной стороны — обеспечивать приоритетную задачу сохранения человеческих жизней, с другой — не дать утонуть экономике», — отметил он.

Саму пандемию представитель Кремля охарактеризовал как беспрецедентно опасную. «Конечно, эпидемиологические угрозы у нас были много раз за последние лет 20: атипичная пневмония, птичий грипп. Но ни разу еще эти угрозы не разрастались до таких масштабов», — отметил он.

Напомним, по последним данным на утро 27 апреля в России с начала эпидемии в стране заболели 87 147 человек. По этому показателю Россия обогнала Китай, где, по официальным данным, было зарегистрировано 83 912 случаев заболевания COVID-19. 794 человека умерли, более 7,3 тысячи человек выздоровели. За минувшие сутки в России зафиксированы 6198 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество тестов, проведенных в России с начала распространения коронавируса, превысило три миллиона.