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Песков спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса в России
27.04.2020 13:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что жизнь в стране «вернется в нормальное русло» после пандемии коронавируса через несколько месяцев. Об этом он заявил в
Песков отметил, что критическая фаза эпидемии в таких странах, как Италия и Испания, где динамика заболеваемости более или менее сопоставимая, длилась максимум полтора месяца.
В связи с этим пресс-секретарь президента России предположил, что где-то к середине мая Россия также должна выйти на это плато.
«В первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — предположил Песков.
При этом он отметил, что после пандемии страну также ожидает непростой период, в который потребуется вложить достаточно много сил.
Комментируя нынешнюю ситуацию, представитель Кремля отметил, что главное сейчас — сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения. «Наиболее эффективные антиэпидемиологические меры связаны с различными режимами самоизоляции. И здесь важно найти золотую середину. С одной стороны — обеспечивать приоритетную задачу сохранения человеческих жизней, с другой — не дать утонуть экономике», — отметил он.
Саму пандемию представитель Кремля охарактеризовал как беспрецедентно опасную. «Конечно, эпидемиологические угрозы у нас были много раз за последние лет 20: атипичная пневмония, птичий грипп. Но ни разу еще эти угрозы не разрастались до таких масштабов», — отметил он.
Напомним, по
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«В первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», - предположил Песков.
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