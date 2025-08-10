Новости бизнеса за 04 — 10 августа 2025 года

Источник материала: ProBusiness

На этой неделе портал «Про бизнес» затронул ключевые темы для предпринимателей: от противодействия коррупции до личных историй успеха. Кратко пересказываем, о чем писали на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Как избежать коррупции в бизнесе: советы бывшего прокурора

Ключевые моменты:

Частные компании иногда ошибочно полагают, что взяточничество их не коснется.

Бывший прокурор объясняет, как выстроить систему контроля и минимизировать коррупционные риски.

Важные меры: прозрачность сделок, регулярный аудит, обучение сотрудников.

Для кого: владельцы бизнеса, топ-менеджеры, юристы.

Внешняя торговля Беларуси: снижение зависимости от ключевых партнеров

Ключевые моменты:

Анализ изменений во внешней торговле Беларуси.

Как бизнесу диверсифицировать поставщиков и рынки сбыта.

Роль инноваций в логистике и производстве.

Для кого: экспортеры, импортеры, аналитики.

Полезное для бизнеса

Как проверить российского контрагента за 30 минут

Ключевые моменты:

Пошаговая инструкция по быстрой проверке контрагента.

Какие сервисы и реестры использовать для анализа надежности партнера.

Как избежать сотрудничества с фирмами-однодневками.

Для кого: предприниматели, работающие с российскими компаниями.

Истории бизнеса

«Нам даже отключили электричество за неуплату»: как предпринимателю пережить кризисы

Ключевые моменты:

Основательница digital-агентства делится историей преодоления трудностей.

Как сохранять мотивацию, когда никто не верит в успех?

Практические советы по управлению финансами в кризис.

Для кого: стартаперы, малый бизнес, все, кто сталкивается с неудачами.

Сколько можно заработать на поиске корней: история предпринимателя, который помогает людям найти историю своей семьи

Ключевые моменты:

Популярность генеалогии растет, особенно увеличивается количество запросов на поиск еврейских корней.

Как устроена работа специалиста по родословным и какие доходы приносит этот бизнес.

Где искать клиентов и как выстраивать процесс исследования.

Для кого: фрилансеры, предприниматели в сфере услуг.

История трудного пути и ошеломительного успеха : «В меня не верили, но я построил бизнес с оборотом почти 1 млн BYN»

Ключевые моменты:

История предпринимателя, который создал успешный мебельный бизнес, несмотря на скептицизм окружающих.

Как превратить свою страсть и интерес в прибыльное дело.

Советы по управлению производством и персоналом.