Новости бизнеса за 04 — 10 августа 2025 года

На этой неделе портал «Про бизнес» затронул ключевые темы для предпринимателей: от противодействия коррупции до личных историй успеха. Кратко пересказываем, о чем писали на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Как избежать коррупции в бизнесе: советы бывшего прокурора
Ключевые моменты:
- Частные компании иногда ошибочно полагают, что взяточничество их не коснется.
- Бывший прокурор объясняет, как выстроить систему контроля и минимизировать коррупционные риски.
- Важные меры: прозрачность сделок, регулярный аудит, обучение сотрудников.
Для кого: владельцы бизнеса, топ-менеджеры, юристы.
Внешняя торговля Беларуси: снижение зависимости от ключевых партнеров
Ключевые моменты:
- Анализ изменений во внешней торговле Беларуси.
- Как бизнесу диверсифицировать поставщиков и рынки сбыта.
- Роль инноваций в логистике и производстве.
Для кого: экспортеры, импортеры, аналитики.
Полезное для бизнеса
Как проверить российского контрагента за 30 минут
Ключевые моменты:
- Пошаговая инструкция по быстрой проверке контрагента.
- Какие сервисы и реестры использовать для анализа надежности партнера.
- Как избежать сотрудничества с фирмами-однодневками.
Для кого: предприниматели, работающие с российскими компаниями.
Истории бизнеса
«Нам даже отключили электричество за неуплату»: как предпринимателю пережить кризисы
Ключевые моменты:
- Основательница digital-агентства делится историей преодоления трудностей.
- Как сохранять мотивацию, когда никто не верит в успех?
- Практические советы по управлению финансами в кризис.
Для кого: стартаперы, малый бизнес, все, кто сталкивается с неудачами.
Сколько можно заработать на поиске корней: история предпринимателя, который помогает людям найти историю своей семьи
Ключевые моменты:
- Популярность генеалогии растет, особенно увеличивается количество запросов на поиск еврейских корней.
- Как устроена работа специалиста по родословным и какие доходы приносит этот бизнес.
- Где искать клиентов и как выстраивать процесс исследования.
Для кого: фрилансеры, предприниматели в сфере услуг.
История трудного пути и ошеломительного успеха: «В меня не верили, но я построил бизнес с оборотом почти 1 млн BYN»
Ключевые моменты:
- История предпринимателя, который создал успешный мебельный бизнес, несмотря на скептицизм окружающих.
- Как превратить свою страсть и интерес в прибыльное дело.
- Советы по управлению производством и персоналом.
Для кого: начинающие предприниматели, малый бизнес.