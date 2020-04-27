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Оптимистичный прогноз: член-коорепондент НАН считает, что на этой неделе у нас пик по COVID-19

27.04.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученый предполагает, что пик будет на неделе с 27 апреля по 4 мая, а всего в стране выявят около 40 тысяч зараженных коронавирусом.



На основании анализа статистики по заболеваемости коронавирусом в Беларуси член-корреспондент НАН, доктор физико-математических наук Павел Гринчук сделал прогноз о динамике заболеваемости COVID-19 на весну-лето 2020 года. Препринт, то есть, еще не прошедшая рецензирование работа, опубликована на сайте preprints.ru.

По прогнозным расчетам математика, пик заболеваемости придется уже на эту неделю, а после 4 мая начнется постепенный спад. Но он будет продолжаться все лето, и только к концу июля Беларусь выйдет на 100 заболевших в день. Напомним, на 27 апреля, по официальной статистике, было выявлено 826 новых случаев COVID-19.

Всего, по прогнозам ученого, в Беларуси выявят около 38-40 тыс. зараженных коронавирусом - к октябрю 2020 года.


- На основании близкого значения параметров, можно сделать предварительный вывод о том, что динамика заболеваемости коронавирусом в Беларуси в целом схожа с динамикой распространения этого заболевания в других странах и не демонстрирует каких-то кардинальных отличий, - пишет автор.

Он надеется, что его прогноз даст дополнительную информацию анализа ситуации и принятия решений для специалистов-эпидемиологов.
 
 
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Ученый предполагает, что пик будет на неделе с 27 апреля по 4 мая, а всего в стране выявят около 40 тысяч зараженных коронавирусом.
 
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