Приближающийся к Земле астероид «в маске» можно будет увидеть в телескоп

Источник материала: ОНТ

Гигантский астероид «в маске» 1998 OR2, который подлетит к Земле 29 апреля, смогут увидеть астрономы-любители с помощью небольших телескопов. Об этом сообщает space.com.

Напомним, что к нашей планете мчится астероид 1998 OR2 диаметром около полутора километров. Его снимки недавно были опубликованы в соцсетях, ученые тогда пошутили, что из-за ситуации с коронавирусом, астероид летит к нам в маске (на снимках он выглядит, словно на нем защитная маска).

Астрономы обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико запечатлели этот небесный объект и пошутили, что он выглядит так, будто надел маску, зная о коронавирусе на Земле.





Этот астероид открыт в 1998 году, эксперты NASA отнесли его к потенциально опасным, потому что он периодически приближается к орбите Земли.

В этот раз он пролетит мимо нашей планеты 29 апреля на безопасном расстоянии – около 6,2 миллиона километров.

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