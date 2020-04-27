|
Приближающийся к Земле астероид «в маске» можно будет увидеть в телескоп
27.04.2020 15:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Гигантский астероид «в маске» 1998 OR2, который подлетит к Земле 29 апреля, смогут увидеть астрономы-любители с помощью небольших телескопов. Об этом
Напомним, что к нашей планете мчится астероид 1998 OR2 диаметром около полутора километров. Его снимки недавно были опубликованы в соцсетях, ученые тогда пошутили, что из-за ситуации с коронавирусом, астероид летит к нам в маске (на снимках он выглядит, словно на нем защитная маска).
Астрономы обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико запечатлели этот небесный объект и пошутили, что он выглядит так, будто надел маску, зная о коронавирусе на Земле.
Этот астероид открыт в 1998 году, эксперты NASA отнесли его к потенциально опасным, потому что он периодически приближается к орбите Земли.
В этот раз он пролетит мимо нашей планеты 29 апреля на безопасном расстоянии – около 6,2 миллиона километров.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гигантский астероид «в маске» 1998 OR2, который подлетит к Земле 29 апреля, смогут увидеть астрономы-любители с помощью небольших телескопов. Об этом сообщает space.com....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)