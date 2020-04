Как «Ливерпуль» живет на самоизоляции: игроки могли стать чемпионами Англии месяц назад

Источник материала: Tut.by

С 13 марта в Англии не играют в футбол на высшем уровне из-за пандемии коронавируса, и ранее обсуждаемый британской прессой вариант, при котором «Ливерпуль» не становится победителем Премьер-лиги, несмотря на выдающийся сезон, уже не кажется таким безумным. SPORT.TUT.BY рассказывает, что в «Ливерпуле» думают о таком развитии событий, а также — как живут, тренируется и развлекаются игроки и их тренер на самоизоляции.

После победы в Лиге чемпионов и второго места в английской Премьер-лиге с невероятным очковым результатом (97 баллов) год назад «Ливерпуль» вошел в сезон 2019/2020 еще более сосредоточенным на успехе и в 29 матчах Премьер-лиги победил 27 раз. Столь убедительное выступление позволило «красным» лидировать в чемпионате с 25-очковым отрывом от главного преследователя — «Манчестер Сити».

— Кажется, что игроки становятся с каждым годом сильнее, — отметил бывший капитан и легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард в интервью Sky Sports. — Причем сильнее в ментальном плане. В «Ливерпуле» и раньше были настоящие профессионалы и ребята с характером, но теперь это можно сказать о каждом из 26 футболистов команды. Ментально все они — монстры, находятся на одном уровне. Будет приятно наблюдать за ними и дальше, ведь они могут стать по-настоящему классной версией «Ливерпуля», а мы как фанаты хотим это увидеть.

В марте 2020 года мерсисайдцы находились на расстоянии двух побед от первого в своей истории чемпионства в Премьер-лиге, но затем сезон приостановили из-за пандемии коронавируса. Желание руководства лиги как можно скорее возобновить турнир в любом формате упирается в вопросы безопасности, а ее обеспечением занимается правительство Великобритании.

Существует вероятность, что сезон в Англии могут отменить, как это сделали в Нидерландах, и в УЕФА заявлением от 23 апреля дали понять, что примут такое решение.

Причины, которые УЕФА сочтет уважительными для отмены сезона:

1. наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, из-за чего продолжение и завершение действующего сезона не представляются возможными в приемлемые сроки до начала следующего сезона;

2. непреодолимые экономические проблемы, которые делают продолжение сезона невозможным, так как это поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.

— Конечно, я хочу выходить на поле, побеждать и выигрывать турниры, но в этой ситуации, если что-то пойдет не так, я приму это, — признался один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане в интервью talkSPORT. — Это тяжело, но не столько для нашей команды, сколько для миллионов людей по всему миру, ведь некоторые из них теряют членов семей. Да, я хочу выиграть Премьер-лигу в этом году, но если нет — так бывает. Что ж, надеюсь, что нам удастся победить в следующем сезоне.

В среду, 11 марта, «Ливерпуль» провел последний на данным момент матч: на стадионе «Энфилд» подопечные Юргена Клоппа уступили в дополнительное время путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов мадридскому «Атлетико». После игры Клопп похвалил своих футболистов, а в четверг предоставил им выходной.

В пятницу команда собралась на базе в Мелвуде. Игроки были обеспокоены новостями о распространении коронавируса в Великобритании и Европе, так что тренировки не получилось: все только и делали, что обсуждали новости. Днем 13 марта в стан «Ливерпуля» пришло сообщение о приостановке чемпионата Англии из-за коронавируса. С тех пор игроки и тренеры основной команды, члены академии «Ливерпуля» находятся на самоизоляции.

Диетолог клуба Мона Неммер организовала питание футболистов в домашних условиях. Ежедневно игроки получают меню и рецепты приготовления блюд через мессенджеры, а если им чего-то не хватает, то им привозят набор продуктов.

Фитнес-тренер клуба Андреас Корнмайер по видеосвязи проводит тренировки для игроков. Корнмайер позаботился о том, чтобы «красным» доставили тренажеры на дом.

Юрген Клопп может быть доволен тем, насколько быстро приглашенные им в 2016 году из «Баварии» Мона Неммер и Андреас Корнмайер перестроились на работу в режиме чрезвычайной для клуба ситуации и как они помогают игрокам поддерживать физическую форму на дому.

— Думаю, всем понятно, что футбол — не самая важная вещь в мире. На сто процентов «нет», — говорит Клопп в интервью для клубного сайта. — И единственный способ вернуть футбол в нашу жизнь как можно скорее, отнестись дисциплинировано к проблеме, с которой мы столкнулись, и держаться на дистанции с другими людьми. И тогда шаг за шагом мы пройдем путь по возвращению к привычному образу жизни.

Чем меньше зараженных будет регистрироваться каждый день, тем скорее мы выйдем из домов. Пока другого не дано. Мы должны выиграть время для врачей, чтобы они могли лечить и спасать жизни людей. Мы должны предоставить время, чтобы обеспечить больницы большим количеством аппаратов ИВЛ. Мы должны дать время ученым на разработку вакцины. […] А потом в какой-то момент мы снова будем играть в футбол — сто процентов.

В эпоху до образования Премьер-лиги Кенни Далглиш шесть раз в качестве игрока и трижды как тренер приводил «Ливерпуль» к чемпионству в Англии. 4 марта Кенни исполнилось 69 лет, а всего через месяц его госпитализировали с COVID-19. Заболевание протекало у мужчины бессимптомно, и тем не менее он провел несколько дней в больнице.

— Испытал настоящий шок, когда узнал о коронавирусе у Далглиша, — вспомнил Клопп в интервью для клубного YouTube-канала. — Все парни в нашей группе получили сообщение об этом в WhatsApp и обомлели. Это то, что ты чувствуешь, когда дело касается кого-то, кого ты знаешь. Мы подумали: «Ого, один из нас заболел». Сумасшествие. Я написал одной из дочерей Далглиша, и мы поговорили. Она была в порядке и сказала, что, вроде бы, все неплохо. Через два дня мы узнали, что Кенни выписали из больницы.

12 апреля сайт «Ливерпуль» выпустил обращение Далглиша к фанатам, в котором Кенни поблагодарил за поддержку и призвал следовать введенным в стране ограничениям:

— Знаю, что солнце светит ярко для многих из вас, но я призываю вас оставаться дома и следовать правительственным рекомендациям. Несомненно, это лучший способ для нас позаботиться друг о друге. Теперь мы [с семьей] будем в полной изоляции, чтобы спасти жизни людей.

Примечательно, что всего за месяц до заболевания Далглиш выпустил колонку в газете The Sunday Post, в которой призвал непременно доиграть сезон.

— Я — футбольный человек, у меня нет достаточно медицинских данных, — заявил он. — Не буду и пытаться предугадывать, что может случиться в следующие три или четыре недели, и все же мы должны найти время, чтобы завершить сезон. Если для этого будет необходимо играть через день на протяжении трех недель в мае или даже июне, то пусть так и будет. Это далеко не идеально, однако все участники чемпионата будут в одинаковых условиях. Что точно не должно случиться, так это отмены чемпионата. Это было бы несправедливо, с чем, думаю, согласится любой человек, которому дорог футбол. […] Вполне возможно, футбол будет на паузе четыре недели, то есть мы сможем возобновить турнир в середине апреля.

В конце апреля очевидно, что Далглиш заблуждался насчет последствий для Премьер-лиги и «Ливерпуля» от введения в Великобритании карантина.

Игроки «Ливерпуля» справляются с гнетущим режимом самоизоляции благодаря ежедневному общению. Каждое утро в 10.00 они выходят на связь через Zoom, обмениваются любезностями и шутками в адрес друг друга, поют на родных языках в честь дня рождения членов команды, как было, например, 10 апреля по случаю именин форварда Садио Мане, и затем тренируются.

— Здорово, что у нас есть техническая возможность поддерживать связь и видеть друг друга каждый день, — говорит Клопп. — Представьте, если бы мы оказались на карантине в 80-х! Вот тогда это было бы действительно сложно: не столько из-за положения футбола, сколько из-за необходимости общения.

