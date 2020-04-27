ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как «Ливерпуль» живет на самоизоляции: игроки могли стать чемпионами Англии месяц назад

27.04.2020 16:19 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 13 марта в Англии не играют в футбол на высшем уровне из-за пандемии коронавируса, и ранее обсуждаемый британской прессой вариант, при котором «Ливерпуль» не становится победителем Премьер-лиги, несмотря на выдающийся сезон, уже не кажется таким безумным. SPORT.TUT.BY рассказывает, что в «Ливерпуле» думают о таком развитии событий, а также — как живут, тренируется и развлекаются игроки и их тренер на самоизоляции.


Коллаж из снимков: instagram.com/gwijnaldum и instagram.com/trentarnold66

В «Ливерпуле» понимают, что чемпионства может и не быть

После победы в Лиге чемпионов и второго места в английской Премьер-лиге с невероятным очковым результатом (97 баллов) год назад «Ливерпуль» вошел в сезон 2019/2020 еще более сосредоточенным на успехе и в 29 матчах Премьер-лиги победил 27 раз. Столь убедительное выступление позволило «красным» лидировать в чемпионате с 25-очковым отрывом от главного преследователя — «Манчестер Сити».

— Кажется, что игроки становятся с каждым годом сильнее, — отметил бывший капитан и легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард в интервью Sky Sports. — Причем сильнее в ментальном плане. В «Ливерпуле» и раньше были настоящие профессионалы и ребята с характером, но теперь это можно сказать о каждом из 26 футболистов команды. Ментально все они — монстры, находятся на одном уровне. Будет приятно наблюдать за ними и дальше, ведь они могут стать по-настоящему классной версией «Ливерпуля», а мы как фанаты хотим это увидеть.


Фото: Reuters

В марте 2020 года мерсисайдцы находились на расстоянии двух побед от первого в своей истории чемпионства в Премьер-лиге, но затем сезон приостановили из-за пандемии коронавируса. Желание руководства лиги как можно скорее возобновить турнир в любом формате упирается в вопросы безопасности, а ее обеспечением занимается правительство Великобритании.

Существует вероятность, что сезон в Англии могут отменить, как это сделали в Нидерландах, и в УЕФА заявлением от 23 апреля дали понять, что примут такое решение.

Причины, которые УЕФА сочтет уважительными для отмены сезона:

1. наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, из-за чего продолжение и завершение действующего сезона не представляются возможными в приемлемые сроки до начала следующего сезона;

2. непреодолимые экономические проблемы, которые делают продолжение сезона невозможным, так как это поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.


Скриншот видео с YouTube-канала «Ливерпуля»

— Конечно, я хочу выходить на поле, побеждать и выигрывать турниры, но в этой ситуации, если что-то пойдет не так, я приму это, — признался один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане в интервью talkSPORT. — Это тяжело, но не столько для нашей команды, сколько для миллионов людей по всему миру, ведь некоторые из них теряют членов семей. Да, я хочу выиграть Премьер-лигу в этом году, но если нет — так бывает. Что ж, надеюсь, что нам удастся победить в следующем сезоне.

«Ливерпуль» быстро перешел в режим тренировок на дому

В среду, 11 марта, «Ливерпуль» провел последний на данным момент матч: на стадионе «Энфилд» подопечные Юргена Клоппа уступили в дополнительное время путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов мадридскому «Атлетико». После игры Клопп похвалил своих футболистов, а в четверг предоставил им выходной.

В пятницу команда собралась на базе в Мелвуде. Игроки были обеспокоены новостями о распространении коронавируса в Великобритании и Европе, так что тренировки не получилось: все только и делали, что обсуждали новости. Днем 13 марта в стан «Ливерпуля» пришло сообщение о приостановке чемпионата Англии из-за коронавируса. С тех пор игроки и тренеры основной команды, члены академии «Ливерпуля» находятся на самоизоляции.


Фото: facebook.com/WwLFCFans

Диетолог клуба Мона Неммер организовала питание футболистов в домашних условиях. Ежедневно игроки получают меню и рецепты приготовления блюд через мессенджеры, а если им чего-то не хватает, то им привозят набор продуктов.

Фитнес-тренер клуба Андреас Корнмайер по видеосвязи проводит тренировки для игроков. Корнмайер позаботился о том, чтобы «красным» доставили тренажеры на дом.

Юрген Клопп может быть доволен тем, насколько быстро приглашенные им в 2016 году из «Баварии» Мона Неммер и Андреас Корнмайер перестроились на работу в режиме чрезвычайной для клуба ситуации и как они помогают игрокам поддерживать физическую форму на дому.


Фото: instagram.com/mosalah

— Думаю, всем понятно, что футбол — не самая важная вещь в мире. На сто процентов «нет», — говорит Клопп в интервью для клубного сайта. — И единственный способ вернуть футбол в нашу жизнь как можно скорее, отнестись дисциплинировано к проблеме, с которой мы столкнулись, и держаться на дистанции с другими людьми. И тогда шаг за шагом мы пройдем путь по возвращению к привычному образу жизни.

Чем меньше зараженных будет регистрироваться каждый день, тем скорее мы выйдем из домов. Пока другого не дано. Мы должны выиграть время для врачей, чтобы они могли лечить и спасать жизни людей. Мы должны предоставить время, чтобы обеспечить больницы большим количеством аппаратов ИВЛ. Мы должны дать время ученым на разработку вакцины. […] А потом в какой-то момент мы снова будем играть в футбол — сто процентов.

Коронавирусом переболел легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш

В эпоху до образования Премьер-лиги Кенни Далглиш шесть раз в качестве игрока и трижды как тренер приводил «Ливерпуль» к чемпионству в Англии. 4 марта Кенни исполнилось 69 лет, а всего через месяц его госпитализировали с COVID-19. Заболевание протекало у мужчины бессимптомно, и тем не менее он провел несколько дней в больнице.

— Испытал настоящий шок, когда узнал о коронавирусе у Далглиша, — вспомнил Клопп в интервью для клубного YouTube-канала. — Все парни в нашей группе получили сообщение об этом в WhatsApp и обомлели. Это то, что ты чувствуешь, когда дело касается кого-то, кого ты знаешь. Мы подумали: «Ого, один из нас заболел». Сумасшествие. Я написал одной из дочерей Далглиша, и мы поговорили. Она была в порядке и сказала, что, вроде бы, все неплохо. Через два дня мы узнали, что Кенни выписали из больницы.


Скриншот со страницы сайта liverpoolfc.com

12 апреля сайт «Ливерпуль» выпустил обращение Далглиша к фанатам, в котором Кенни поблагодарил за поддержку и призвал следовать введенным в стране ограничениям:

— Знаю, что солнце светит ярко для многих из вас, но я призываю вас оставаться дома и следовать правительственным рекомендациям. Несомненно, это лучший способ для нас позаботиться друг о друге. Теперь мы [с семьей] будем в полной изоляции, чтобы спасти жизни людей.

Примечательно, что всего за месяц до заболевания Далглиш выпустил колонку в газете The Sunday Post, в которой призвал непременно доиграть сезон.

— Я — футбольный человек, у меня нет достаточно медицинских данных, — заявил он. — Не буду и пытаться предугадывать, что может случиться в следующие три или четыре недели, и все же мы должны найти время, чтобы завершить сезон. Если для этого будет необходимо играть через день на протяжении трех недель в мае или даже июне, то пусть так и будет. Это далеко не идеально, однако все участники чемпионата будут в одинаковых условиях. Что точно не должно случиться, так это отмены чемпионата. Это было бы несправедливо, с чем, думаю, согласится любой человек, которому дорог футбол. […] Вполне возможно, футбол будет на паузе четыре недели, то есть мы сможем возобновить турнир в середине апреля.

В конце апреля очевидно, что Далглиш заблуждался насчет последствий для Премьер-лиги и «Ливерпуля» от введения в Великобритании карантина.

Клопп научился завязывать галстук, Милнер стрижет газон под линееечку

Игроки «Ливерпуля» справляются с гнетущим режимом самоизоляции благодаря ежедневному общению. Каждое утро в 10.00 они выходят на связь через Zoom, обмениваются любезностями и шутками в адрес друг друга, поют на родных языках в честь дня рождения членов команды, как было, например, 10 апреля по случаю именин форварда Садио Мане, и затем тренируются.

— Здорово, что у нас есть техническая возможность поддерживать связь и видеть друг друга каждый день, — говорит Клопп. — Представьте, если бы мы оказались на карантине в 80-х! Вот тогда это было бы действительно сложно: не столько из-за положения футбола, сколько из-за необходимости общения.

Новости дня
Новости
 
Приближающийся к Земле астероид «в маске» можно будет увидеть в телескоп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика