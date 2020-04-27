ВОЗ: коронавирусом можно заразиться повторно

Источник материала: ОНТ

На сегодняшний день отсутствуют доказательства того, что люди, которые выздоровели от коронавируса и имеют антитела, не могут заболеть повторно COVID-19. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения. Информация об этом оформлена в виде научной записки , сообщает РИА Новости.



Отмечается, что далеко не у всех людей, которые переболели COVID-19, вырабатывается сильный иммунитет. Часть переболевших имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови.

Как считает ВОЗ, на данном этапе пандемии невозможно гарантировать людям отсутствие риска повторного заражения из-за того, что недостаточно данных о том, насколько сильный иммунитет обеспечивают антитела.

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