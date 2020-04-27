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ВОЗ: коронавирусом можно заразиться повторно
27.04.2020 18:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
На сегодняшний день отсутствуют доказательства того, что люди, которые выздоровели от коронавируса и имеют антитела, не могут заболеть повторно COVID-19. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения. Информация об этом оформлена в виде
Отмечается, что далеко не у всех людей, которые переболели COVID-19, вырабатывается сильный иммунитет. Часть переболевших имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови.
Как считает ВОЗ, на данном этапе пандемии невозможно гарантировать людям отсутствие риска повторного заражения из-за того, что недостаточно данных о том, насколько сильный иммунитет обеспечивают антитела.
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На сегодняшний день отсутствуют доказательства того, что люди, которые выздоровели от коронавируса и имеют антитела, не могут заболеть повторно COVID-19. Об этом...
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