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Эхо Москвы: «Может быть, covid-диссидентство Лукашенко избыточно и чрезмерно, но его оценил даже Трамп»

27.04.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Станислав Белковский в авторской программе на "Эхо Москвы" прокомментировал поведение президента Беларуси во время пандемии коронавируса.

Эхо Москвы: «Может быть, covid-диссидентство Лукашенко избыточно и чрезмерно, но его оценил даже Трамп»
Станислав Белковский. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ
- Мое отношение к Александру Григорьевичу Лукашенко всегда было неоднозначным. Безусловно, это диктатор. Это человек, который установил в Беларуси политический режим, не могущий мне нравится по определению. Однако, это человек очень умный и мудрый...

...И сейчас Александр Лукашенко говорит немало мудрых вещей. Про то, что, собственно, паника и страх усугубляют эпидемию. Что эпидемия сама по себе, конечно, очень неприятная вещь, но есть и много других неприятных вещей, в том числе обычный сезонный грипп, о котором мы поговорим в конце, сердечно-сосудистые заболевания, от которых ежегодно умирает неизмеримо больше людей, чем от коронавируса covid-19, и так далее. Что люди, запертые в 4-х стенах и лишенные свежего воздуха, умрут гораздо скорее от самых разных болезней — да, Александр Лукашенко прав. Наконец, что паралич экономики приведет не только к обнищанию огромного числа людей, но и, опять же, к новому витку болезней, к депрессии, волне самоубийств и так далее. И всё это нужно принимать во внимание.


Может быть, covid-диссидентство Александра Лукашенко избыточно и чрезмерно, но его оценил даже президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который на уходящей неделе впервые назначил полноценного посла в Минск. Предыдущие 12 лет в Минске не было американского посла, был только временный поверенный. Я думаю, что Трамп сочувствует белорусскому лидеру, хотя и не может выразить это сочувствие слишком ярко и выпукло...

...60 человек умерло в Белоаруси от коронавируса covid-19. За последние сутки был зафиксирован максимальный прирост числа инфицированных — 741 человек. О статистике по коронавирусу, впрочем, мы поговорим еще немного позже, и я постараюсь вам показать, что она не так страшна, как, собственно, внушается нам в рамках пандемии страха и паники.

Кроме того, Лукашенко назвал коронавирус ударом по башке от Господа за то, что люди безобразно относятся к лесам и природе вообще. Трудно с этим высказыванием не согласиться.

И наконец, Лукашенко правильно обратил внимание на то, что ключевой вопрос в борьбе с пандемией коронавируса — это состояние медицины, здравоохранения в той или иной стране. В Белоруссии это состояние более или менее удовлетворительно, насколько я могу судить. Я, естественно, не инспектировал лечебные учреждения в нашей братской стране, которая сегодня находится в столь напряженных отношениях с Российской Федерацией. Но, опять же, если оперировать статистикой и свидетельскими показаниями, это так.
 
Теги: Минск
 
 
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Политолог Станислав Белковский в авторской программе на "Эхо Москвы" прокомментировал поведение президента Беларуси во время пандемии коронавируса.
 
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