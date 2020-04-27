Эхо Москвы: «Может быть, covid-диссидентство Лукашенко избыточно и чрезмерно, но его оценил даже Трамп»

- Мое отношение к Александру Григорьевичу Лукашенко всегда было неоднозначным. Безусловно, это диктатор. Это человек, который установил в Беларуси политический режим, не могущий мне нравится по определению. Однако, это человек очень умный и мудрый...





...И сейчас Александр Лукашенко говорит немало мудрых вещей. Про то, что, собственно, паника и страх усугубляют эпидемию. Что эпидемия сама по себе, конечно, очень неприятная вещь, но есть и много других неприятных вещей, в том числе обычный сезонный грипп, о котором мы поговорим в конце, сердечно-сосудистые заболевания, от которых ежегодно умирает неизмеримо больше людей, чем от коронавируса covid-19, и так далее. Что люди, запертые в 4-х стенах и лишенные свежего воздуха, умрут гораздо скорее от самых разных болезней — да, Александр Лукашенко прав. Наконец, что паралич экономики приведет не только к обнищанию огромного числа людей, но и, опять же, к новому витку болезней, к депрессии, волне самоубийств и так далее. И всё это нужно принимать во внимание.









Может быть, covid-диссидентство Александра Лукашенко избыточно и чрезмерно, но его оценил даже президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который на уходящей неделе впервые назначил полноценного посла в Минск . Предыдущие 12 лет в Минске не было американского посла, был только временный поверенный. Я думаю, что Трамп сочувствует белорусскому лидеру, хотя и не может выразить это сочувствие слишком ярко и выпукло...





...60 человек умерло в Белоаруси от коронавируса covid-19. За последние сутки был зафиксирован максимальный прирост числа инфицированных — 741 человек. О статистике по коронавирусу, впрочем, мы поговорим еще немного позже, и я постараюсь вам показать, что она не так страшна, как, собственно, внушается нам в рамках пандемии страха и паники.





Кроме того, Лукашенко назвал коронавирус ударом по башке от Господа за то, что люди безобразно относятся к лесам и природе вообще. Трудно с этим высказыванием не согласиться.





И наконец, Лукашенко правильно обратил внимание на то, что ключевой вопрос в борьбе с пандемией коронавируса — это состояние медицины, здравоохранения в той или иной стране. В Белоруссии это состояние более или менее удовлетворительно, насколько я могу судить. Я, естественно, не инспектировал лечебные учреждения в нашей братской стране, которая сегодня находится в столь напряженных отношениях с Российской Федерацией. Но, опять же, если оперировать статистикой и свидетельскими показаниями, это так.



