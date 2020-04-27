Пресс-секретарь АБФФ о коронавирусе: «Если положение станет критическим, федерация примет адекватные меры» 

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник рассказал о продолжающемся чемпионате Беларуси по футболу в высшей, первой и второй лигах на фоне пандемии коронавируса.

«АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации. Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения.

АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры», – сказал Алейник.

По данным на утро 27 апреля, в Беларуси коронавирус выявлен у 11289 человек. Умерли 75.