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Пресс-секретарь АБФФ о коронавирусе: «Если положение станет критическим, федерация примет адекватные меры» 

27.04.2020 20:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник рассказал о продолжающемся чемпионате Беларуси по футболу в высшей, первой и второй лигах на фоне пандемии коронавируса.

«АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации. Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения.

АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры», – сказал Алейник.

По данным на утро 27 апреля, в Беларуси коронавирус выявлен у 11289 человек. Умерли 75.

 
 
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Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник рассказал о продолжающемся чемпионате Беларуси по футболу в высшей, первой и второй лигах на фоне пандемии коронавируса.
 
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