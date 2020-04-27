Медики. «Гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире прочнее гвоздей…»









Гомельская городская клиническая больница № 2 в Медгородке. Иллюстративный снимок

Неизвестно, что будет, как наступит жара – жалуются медсестры, которые часами не снимают защитных халатов. Одна из медсестер рассказала «Белсату» о поведении пациентов и об организации работы персонала в условиях необъявленной эпидемии.





Интервью «Белсату» на условиях анонимности дала медсестра Татьяна (имя изменено). Гомельская городская клиническая больница № 2 в Медгородке в еще недавно была разделена на гинекологическое, кардиологическое, неврологическое, урологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации. Сейчас все они перепрофилированы под пациентов (в том числе из области) с симптомами ОРВИ – взрослых и детей. Каждому делают несколько тестов на коронавирус. «Положительных» переводят в Гомельскую инфекционку.на условиях анонимности дала медсестра Татьяна (имя изменено).





Как начинается сейчас ваша рабочая смена?





Я работаю сутки через трое. Отделение урологии выделили в т. н. «чистую зону», куда приходит переодеваться врачебный персонал: врачи, медсестры и санитарки со всей больницы. Мы вместе заходим в это помещение на смену, одеваем специальные костюмы.





Медсестры находятся на вахте 4 часа, пока не сменит напарница. Следующие 4 часа отдых, потом снова 4 часа работы и снова отдых.И так все сутки. Всего работаю 12 часов. Отдохнуть не получается, так как в чистой зоне всегда толчется народ. Например, врачи скорой помощи, которые привезли пациента, могут там находиться.





Хватает ли вам средств индивидуальной защиты? Как вы работаете в полном противовирусном снаряжении?





Нам выдают противочумный халат, очки, маску, бахилы, пару перчаток, фартук, нарукавники. Но лекарственные средства для самозащиты (капли, которые увлажняют глаза после ношения маски, аква-спрей в нос) мы покупали за свои деньги. Сначала была путаница страшная – приходит, например, костюм, а там маски обычные марлевые. Я отказалась идти в такой экипировке работать, сказала «хоть увольняйте, не пойду». И тогда сразу нашли несколько респираторов.





Очень тяжело работать в этих халатах. Девушки часто выходят из отделения и плачут, так им трудно в них работать. Очки, маска. Мы все мокрые, а еще ведь не жарко! Страшно подумать, что будет во время жары. В туалет я эти 4 часа не хожу, терплю, чтобы не надевать пеленку (т. н. памперс). Ведь во время дежурства костюм снимать нельзя.





Как вы оцениваете работу руководства больницы?













Главный врач больницы Михаил Николаевич Михасев бросил все на произвол судьбы. Мол, сами решайте как организовать работу: питание больных, вывоз отходов, грязного белья. Ни разу не спустился, чтобы поддержать медперсонал, а слово против скажешь – на увольнение. Главная сестра не выдержала – уволилась.





Были ли случаи заражения коронавирусом медперсонала в вашем госпитале?





Пока нет, но нас, по крайней мере медсестер и санитарок, и не проверяли на коронавирус, вот только собираются на днях проверить. Так что трудно точно сказать, Может кто-то бессимптомно болеет и не знает об этом.





Сколько вы ждете результатов теста на коронавирус?





Мы делаем тест на коронавирус каждому пациенту. Через два дня приходит результат, но таких тестов мы можем делать и три, и четыре для точного результата.





А какое лечение для ваших пациентов?





Да никакого, делаем тест и наблюдаем за состоянием здоровья. Если высокая температура – сбиваем.





Проблема еще такая – дети и взрослые лежат вместе и пользуются одной уборной. А специфика работы с детьми другая. Дети, например, лежат с обычной пневмонией, а во время лечения цепляют и «корону». А в детской больнице по ул. Жарковского есть же специальные детские отделения с оборудованными боксами…





Помогают ли медперсоналу волонтеры?





Из «Макдоналдса» несколько раз в неделю нам привозят обеды. Я однажды взяла ссобойку и принесла ее домой, потому что нас покормили. Но такое состояние на работе, что есть абсолютно не хочется.





Были ли мысли уволиться?





Нет, ведь это же нечестно. Если медики будут увольняться, кто же будет работать? Если я уволюсь, на моих коллег будет большая нагрузка. Теперь я хожу сутки через трое. Если понадобится, буду выходить и чаще. «За свой счет», кстати, руководство не отпускает.





Получаете ли вы обещанные доплаты за работу в условиях фактической эпидемии?





Нет, еще не получили ничего и люди опасаются, что от обещанной суммы что-то урежут. Например, со смены засчитают только 12 часов фактического пребывания в отделении, а не все 24 часа дежурства.





Как ведут себя пациенты, как отзываются?





Пациенты очень недовольны всей этой историей. Их собрали в кучу, и они не знают, с кем они лежат в палате – а вдруг с больным Ковидом-19? Мужчина один одел свою одежду, послал медперсонал лесом, мол, он в гробу видел эту больницу, и пошел домой. Коллеги сообщили о его побеге в милицию. Больным негде курить, они очень злятся и курят в туалетах. Другие пациенты на них жалуются, а те снова возмущаются, где им курить. Замкнутый круг.





Как организовано питание?









Также голову ломали, как принимать питание для пациентов. Женщина, работающая на раздаче, не имеет права выйти из отделения в костюме за едой. Сейчас еду в мешках оставляют у дверей.





Больным очень много передают продуктов. Ведь лежит человек в этой больнице, и все родственники его считают героем, это раз, и одновременно человеком, которому суждено умереть. Поэтому продуктов не жалеют. Зайдешь в палату, больные сидят, колбасу топчут и смеются.







