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Меры поддержки экономики

Адресная помощь

Социальный пакет

Занятость - на первом месте

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бизнес и социальный блок. Меры поддержки экономики утверждены указом Президента Мировая экономика в условиях карантина и коронавируса. Международные эксперты оценивают падение глобального ВВП не менее чем на три процента. Важными сейчас...

Мировая экономика в условиях карантина и коронавируса. Международные эксперты оценивают падение глобального ВВП не менее чем на три процента. Важными сейчас являются сроки открытия границ и налаживание торговых связей.Но уже сегодня понятно: экономики стран держатся на отраслях, которые сконцентрированы на внутреннем рынке и не сильно зависят от поставок сырья извне. Остальным нужна поддержка. Подсчитывая ущерб от вынужденной изоляции и оценивая свои ресурсы, государства принимают меры по оказанию экономической помощи.В Беларуси подвели итоги работы в первом квартале и определили способы поддержки наиболее уязвимых звеньев. Указом Президента утвержден первый пакет. В нем прописаны не только меры для бизнеса (можно рассчитывать на уменьшение, например, арендных платежей), но и социальный блок. На медицину запланирована помощь не менее 800 миллионов рублей, а родителям детей-контактов за время на больничном будут выплачивать 100 % среднедневного заработка. Но и до этого первого пакета в нашей стране точечно принимались решения для стабильной работы предприятий и сохранения рабочих мест. Подробней об этих шагах -Строительство, сельское хозяйство, IT-сектор и деревообработка за первый квартал сработали с плюсом, в среднем каждый прирос не менее чем на 5 процентов. Но были и те, кто буксовал: это туризм, сфера услуг и транспорт. Закрытые границы, разорванные партнерские и производственные связи негативно сказались на их показателях. Они ушли в минус. Чтобы удержать их на плаву, ведь за каждым трудовые коллективы, принят пакет мер поддержки экономики, речь идет об арендных и налоговых каникулах, ИП разрешили пересчитать единый налог, если они не работали. В местных органах власти смогут пересчитать имущественные налоги. Просчитали и сумму поддержки - в целом 3-4 процента ВВП.Накопить удалось за предыдущие годы: и золотовалютных резервов плюс, и заработать в казну сумели больше, чем тратить из нее. В итоге бюджет был профицитным. Но деньги пойдут точечно. Таковы подходы и пакет мер по поддержке экономики. Но и до него был сделан уже ряд важных шагов.В первом пакете отдельным пунктом - здравоохранение. Здесь и закупка тест-системы медикаментов, и доплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом. Второй блок - социальный: это и больничные, если кто-то из близкого окружения заболел и нужно инкубационный период провести дома, и помощь для родителей, чьи дети также стали контактами первого уровня. И не только эти новации.Самое важное сегодня - это сохранить рабочие места, именно поэтому и рост зарплат отвязали от производительности труда в реальном секторе, чтобы наниматели не сокращали численность в погоне за статистикой. Также социальный блок, помимо мер в первом пакете, будет дополнен во втором. Речь идет о помощи в трудоустройстве и поддержке рублем тех, кто вынужден работать неполный рабочий день.