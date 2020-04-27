Священник: приостановить службы во время COVID-19 запрещает Минская епархия





Церковь Михаила Архангела в Минске / planetabelarus.by





euroradio.fm Он составил список православных храмов столицы, где священники или певчие заболели COVID-19. В этот список входят Свято-Елисаветинский монастырь, церковь Марии Магдалины, Петропаловская церковь, церковь Покрова, приход святителя Николая Японского, церковь Всех Святых, церковь Михаила Архангела, пишет





Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о пациентах с коронавирусом в Свято-Елисаветинском монастыре и в Петропавловской церкви. Руководство Белорусской православной церкви подтвердило эту информацию.





"Везде наблюдается тенденция к сокрытию истинного положения дел. Поэтому ситуация в других храмах пока просто неизвестна. Стало известно, что на продолжении служб в храмах даже при наличии инфицированных COVID-19 настаивает епархиальное руководство", — написал Александр Шрамко.



