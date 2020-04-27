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Священник: приостановить службы во время COVID-19 запрещает Минская епархия

27.04.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минских православных храмах, где зарегистрированы больные коронавирусом, по-прежнему проводятся службы, поскольку этого требует руководство Минской епархии. Об этом в Facebook написал православный священник Александр Шрамко.


Церковь Михаила Архангела в Минске / planetabelarus.by

Он составил список православных храмов столицы, где священники или певчие заболели COVID-19. В этот список входят Свято-Елисаветинский монастырь, церковь Марии Магдалины, Петропаловская церковь, церковь Покрова, приход святителя Николая Японского, церковь Всех Святых, церковь Михаила Архангела, пишет euroradio.fm

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о пациентах с коронавирусом в Свято-Елисаветинском монастыре и в Петропавловской церкви. Руководство Белорусской православной церкви подтвердило эту информацию.

"Везде наблюдается тенденция к сокрытию истинного положения дел. Поэтому ситуация в других храмах пока просто неизвестна. Стало известно, что на продолжении служб в храмах даже при наличии инфицированных COVID-19 настаивает епархиальное руководство", — написал Александр Шрамко.
 
Теги: Минск
 
 
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В минских православных храмах, где зарегистрированы больные коронавирусом, по-прежнему проводятся службы, поскольку этого требует руководство Минской епархии. Об...
 
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