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«В гробу я тебя видела». Цыгане шумною толпою неприятно "терроризируют" посетителей рынка
28.04.2020 10:20 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С утра собрались на дачу. Жена решила прикупить на рынке рассады баклажан и перцев. Пока выбирала зелёный товар, ей пришлось наблюдать неприятную сценку:
фото - иллюстрация
Дома жена рассказала: «Надо было видеть глаза бедной женщины, обстановка из-за коронавирусной инфекции и так не простая. А вдруг человек мнительный, уже в возрасте и с какими-нибудь хроническими заболеваниями».
Вопрос риторический: «Совсем недавно был инцидент с чиханием на людей на рынке. Неужели никто этих моральных "террористов" урезонить не может?».
Описанная ситуация произошла вчера, 27 апреля 2020 года примерно в 10 часов утра или чуть позже, возле продавцов рассады, которые стоят у выхода на ул. Куйбышева.
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С утра собрались на дачу. Жена решила прикупить на рынке рассады баклажан и перцев. Пока выбирала зелёный товар, ей пришлось наблюдать неприятную сценку: фото -...
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