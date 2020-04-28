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«В гробу я тебя видела». Цыгане шумною толпою неприятно "терроризируют" посетителей рынка

28.04.2020 10:20 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С утра собрались на дачу. Жена решила прикупить на рынке рассады баклажан и перцев. Пока выбирала зелёный товар, ей пришлось наблюдать неприятную сценку:

«В гробу я тебя видела». Цыгане шумною толпою неприятно "терроризируют" посетителей рынка

фото - иллюстрация

- За свои покупки с продавщицей рассады рассчитывалась высокая интеллигентного вида женщина с защитной маской на лице. Тут к ней подскочила молоденькая цыганка и попросила денег. Женщина просьбу проигнорировала и получила в ответ пожелание типа: «В гробу я тебя видела…». Продавец жертву агрессии попыталась хоть как-то утешить: «Не обращайте внимания, мы уже привыкли к выходкам этой компании».

Дома жена рассказала: «Надо было видеть глаза бедной женщины, обстановка из-за коронавирусной инфекции и так не простая. А вдруг человек мнительный, уже в возрасте и с какими-нибудь хроническими заболеваниями».

Вопрос риторический: «Совсем недавно был инцидент с чиханием на людей на рынке. Неужели никто этих моральных "террористов" урезонить не может?».

Описанная ситуация произошла вчера, 27 апреля 2020 года примерно в 10 часов утра или чуть позже, возле продавцов рассады, которые стоят у выхода на ул. Куйбышева.

 
 
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  С утра собрались на дачу. Жена решила прикупить на рынке рассады баклажан и перцев. Пока выбирала зелёный товар, ей пришлось наблюдать неприятную сценку: фото -...
 
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