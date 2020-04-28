В Беларуси отмечают Радуницу: что нельзя делать в этот день

В Радуницу православная церковь призывает радоваться за ушедших родственников.

В 2020 году Радуница выпадает на 28 апреля. В этот день верующие идут в церковь, подают записки с именами ушедших родственников. После этого идут на кладбище, где поминают их, вкушают сладости, пасхальные яйца, куличи. Однако не нужно оставаться там надолго, пить спиртное и наедаться.

Тем, кто соблюдает традиции, церковь не советует в этот день:

заниматься работами на земле (сеять, пахать): считается, что она не даст урожая;

заниматься уборкой, стиркой;

ругаться и сквернословить;

много есть и пить алкоголь;

убирать могилы и красить ограды (это необходимо сделать заранее);

оставлять на могилах еду: она привлекает бездомных животных.

Лучше всего отдать еду в церковь.

Церковь говорит: когда вы вспоминаете умерших близких, не нужно называть их «покойниками». Считается, что предки в эти дни все слышат и могут растревожиться. Называйте их родными, своими именами.

В 2020 году в связи с распростанением коронавируса рекомендуется в церкви и на кладбище соблюдать меры безопасности. Людям старшего поколения церковь рекомендует лучше всего оставаться дома, так как они входят в группу риска и могут заразиться.