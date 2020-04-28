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В Беларуси отмечают Радуницу: что нельзя делать в этот день
28.04.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Радуницу православная церковь призывает радоваться за ушедших родственников.
В 2020 году Радуница выпадает на 28 апреля. В этот день верующие идут в церковь, подают записки с именами ушедших родственников. После этого идут на кладбище, где поминают их, вкушают сладости, пасхальные яйца, куличи. Однако не нужно оставаться там надолго, пить спиртное и наедаться.
Тем, кто соблюдает традиции, церковь не советует в этот день:
Лучше всего отдать еду в церковь.
Церковь говорит: когда вы вспоминаете умерших близких, не нужно называть их «покойниками». Считается, что предки в эти дни все слышат и могут растревожиться. Называйте их родными, своими именами.
В 2020 году в связи с распростанением коронавируса рекомендуется в церкви и на кладбище соблюдать меры безопасности. Людям старшего поколения церковь рекомендует лучше всего оставаться дома, так как они входят в группу риска и могут заразиться.
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В Радуницу православная церковь призывает радоваться за ушедших родственников.
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