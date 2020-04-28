В Беларуси 919 новых случаев заражения и 4 смерти

По сводке Минздрава, на 28 апреля в Беларуси зарегистрировано 12208 положительных тестов на коронавирус – 7,5% от числа исследованных.

На сегодня количество выздоровевших от COVID-19 составило 1993, число смертей за весь период – 79. Это люди с хроническими заболеваниями, отягощенными коронавирусом.

Всего проведено 161 28 тестов на COVID-19.