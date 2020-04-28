ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси 919 новых случаев заражения и 4 смерти

28.04.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

По сводке Минздрава, на 28 апреля в Беларуси зарегистрировано 12208 положительных тестов на коронавирус – 7,5% от числа исследованных.

На сегодня количество выздоровевших от COVID-19 составило 1993, число смертей за весь период – 79. Это люди с хроническими заболеваниями, отягощенными коронавирусом.

Всего проведено 161 28 тестов на COVID-19.

Напомним, 27 апреля за сутки прибавилось 826 случаев заражения, обще количеств инфицированных составило 11289 человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сводке Минздрава, на 28 апреля в Беларуси зарегистрировано 12208 положительных тестов на коронавирус – 7,5% от числа исследованных.
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус в Беларуси: данные на 28 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика