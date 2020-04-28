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В Беларуси 919 новых случаев заражения и 4 смерти
28.04.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По сводке Минздрава, на 28 апреля в Беларуси зарегистрировано 12208 положительных тестов на коронавирус – 7,5% от числа исследованных.
На сегодня количество выздоровевших от COVID-19 составило 1993, число смертей за весь период – 79. Это люди с хроническими заболеваниями, отягощенными коронавирусом.
Всего проведено 161 28 тестов на COVID-19.
Напомним,
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По сводке Минздрава, на 28 апреля в Беларуси зарегистрировано 12208 положительных тестов на коронавирус – 7,5% от числа исследованных.
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