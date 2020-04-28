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Коронавирус в Беларуси. Что известно на 28 апреля?

28.04.2020 12:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По состоянию на 28 апреля в Беларуси было проведено 161 028 тестов на коронавирус. 

Как сообщает Минздрав, зарегистрированы 12 208 человек, у которых проверка на COVID-19 показала положительный результат. Инфекция обнаружена у 7,5% людей из всех протестированных. 

К настоящему моменту выздоровели и выписаны из медучреждений 1 993 пациента. Умерли 79 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. 

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Новости Беларуси. По состоянию на 28 апреля в Беларуси было проведено 161 028 тестов на коронавирус.  Как сообщает Минздрав, зарегистрированы 12 208 человек, у которых...
 
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