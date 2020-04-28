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Коронавирус в Беларуси. Что известно на 28 апреля?
28.04.2020 12:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По состоянию на 28 апреля в Беларуси было проведено 161 028 тестов на коронавирус.
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К настоящему моменту выздоровели и выписаны из медучреждений 1 993 пациента. Умерли 79 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. По состоянию на 28 апреля в Беларуси было проведено 161 028 тестов на коронавирус. Как сообщает Минздрав, зарегистрированы 12 208 человек, у которых...
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