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В Беларуси зарегистрировано 12208 человек с положительным тестом на COVID-19

28.04.2020 13:20 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. По данным Минздрава, зарегистрировано 12 тысяч 208 человек с положительным тестом на коронавирус. Это 7,5% от количества проведенных анализов. Всего их сделано более 161 тысячи. За весь период распространения COVID-19 в стране умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
 
 
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В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. По данным Минздрава, зарегистрировано 12 тысяч 208 человек с...
 
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