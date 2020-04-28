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«Экономические кризисы так не проходились, как коронавирус». Как переживают пандемию ИП на рынках страны
28.04.2020 13:39 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Предприниматель — такая категория людей, которая всегда живет в состоянии стресса. То сертификаты, то накладные, то отсутствие доллара, то проверки, теперь вот пандемия, — вздыхает ипэшница Елена, которая торгует одеждой на вещевом рынке „Брестский ЦУМ“. — Возможно, придется на время закрыться. Плати налог, плати аренду, а заработков нет». Власти хоть и
Гомель: «Мы на рынке 25 лет, многое видели, но так плохо еще не было никогда»
Пандемия парализует городские рынки. Здешние продавцы, которые и до этого чувствовали себя не очень уверенно, сейчас в полном унынии. Люди перестали покупать. Одни — из-за страха ходить в общественные места и заразиться коронавирусом, у других просто нет денег. Некоторые предприниматели в Гомеле уже отправились в вынужденные отпуска, другие не уходят, так как заплатили аренду за месяц вперед и пытаются хоть как-то ее отбить, но уверяют, что пока не получилось.
Галина торгует мужскими рубашками. За последние три дня не продала ни одной.
— Торжества теперь люди переносят, все больше работают не в офисах, а на удаленке. Даже дети в школ не ходят. Кому нужны те рубашки? — спрашивает женщина. — Я не знаю, что нам делать. Мы ведь оба с мужем в этом бизнесе. А у нас дети. Уже давно ищем работу, но где ты ее сейчас найдешь? Мы на рынке 25 лет, многое видели, но так плохо еще не было никогда, — говорит Галина.
Таисия торгует женскими трикотажными платьями. Женщина рассказывает, что уже три недели не может продать ни одного. В следующем месяце планирует закрывать роллет, как это уже сделали ее коллеги — напротив, слева и справа.
— И я бы ушла уже сегодня, да заплатила за аренду на месяц вперед. А аренда у нас — как в торговых центрах — 12 долларов за метр квадратный. Вот и ходишь в надежде продать хоть что-то, чтобы это все заплатить, — объясняет Таисия.
Президентским указом № 143 по поддержке экономике при пандемии для ИП также
Аренда сейчас — большая головная боль ипэшников. На фоне катастрофически упавшего спроса предпринимателям просто нечем за нее платить.
— В «Секрете» даже с частником договорились люди — на 40% снизил им арендную ставку. На Прудковском рынке и на Привокзальном людям пошли навстречу. А у нас еще и добавили, — жалуются женщины в другом павильоне и демонстрируют договор. — Вот, за апрель нам сделали скидку — и мы платили 315 рублей, а за май выставили уже 385, плюс насчитали доплату за апрель 16 рублей, так как базовая арендная ставка поднялась.
Гродно: «Зачем мы здесь сидим тогда? Наверное, по привычке»
— Больше всего покупателей у нас, конечно, в выходные. Точек тоже больше работает. В будни открывается чуть больше половины, но торговля идет слабо. Зачем мы здесь сидим тогда? Наверное, по привычке, — говорит одна из предпринимательниц на гродненском рынке. Женщина торгует женской одеждой и рассказывает, что перед тем, как закрыли границы, она успела привезти новый товар, поэтому пока торговать есть чем.
Пока покупателей нет, предприниматели, собравшись между боксами, разговаривают.
— Мы же многие на деньги попали — закупились по полной перед закрытием границ. Кто ж знал, что будет такая ситуация? Привезли большие партии товара. Надеялись все продать и покупать уже летний ассортимент. Кто-то для поездки в Россию или Турцию деньги занимал — надеялись достаточно скоро все отбить, ведь весенний сезон тогда только начинался, — говорит одна из женщин. — Я, например, тоже вложилась. Сейчас зависла со всеми своими этими платьями и блузками.
Предприниматели заметили, что гродненцы в последний месяц резко сократили расходы, а покупателей из района стало намного меньше. Сейчас, например, вечерние платья, костюмы и блузки на выход — непопулярный товар. Носить-то некуда. Больше берут повседневную одежду, покупатели приезжают за чем-то конкретным и лишних денег не тратят.
Чуть больше покупателей в боксах со строительными товарами и автозапчастями. А еще — на рядах с продуктами питания и бытовой техникой. Но и здесь есть свои трудности.
— Товар у нас из Польши. Понимаете, мы же не возим фурами что-то — есть мелкие поставщики, у которых выкупается кофе, конфеты, приправы. Это все отвалилось. Поэтому работаем на остатках. Что будем делать, когда все закончится, а границы не откроют — не знаем. В отпуск пойдем, что ли, — говорит одна из продавцов продуктовых товаров.
В администрации рынка «Южный» о сложной ситуации своих предпринимателей, конечно, знают и пытаются в меру своих возможностей им помочь.
— В один момент наши предприниматели столкнулись сразу с тремя сложностями, если так можно сказать. Первая — закрытые границы, предприниматели не могут сейчас закупить новый товар. Вторая — пандемия. А третья — колебание курсов валют, от которых зависит ценообразование. Сразу хотим сказать: арендная плата у нас не привязана к валюте, а только к базовой величине и коэффициентам. Мы видим, что сейчас трудно стало работать, поэтому директор «ГродноТоргСервис» озвучил предложение о снижении аренды на рынке «Южном» и на мини-рынках общества. И такое предложение было принято городом, — рассказали в администрации рынка.
Брест: «Торгую белорусским и могу привезти товар, но кому его продавать?»
«Предприниматель — это такая категория людей, которая всегда живет в состоянии стресса. То сертификаты, то накладные, то отсутствие доллара, то проверки, теперь вот пандемия», — вздыхает ипэшница Елена, которая торгует одеждой на вещевом рынке «Брестский ЦУМ». Обычно, в воскресенье здесь не протолкнуться. Сейчас — продавцов едва ли ни больше, чем покупателей. Пандемия прогнала с рынков клиентов.
В воскресенье ипэшники на рынке за ЦУМом скучают. Небольшие косяки посетителей стремительно проносятся от одного павильона к другому, изредка останавливаясь на примерку. Людей мало, но они хотя бы есть, вздыхают предприниматели. В будни вообще штиль.
— Торговля у нас очень плохая сейчас, — рассказывает ипэшница Елена. — Люди не ходят. У них сейчас другие заботы. Обновлять ассортимент товара из-за закрытых границ не каждый предприниматель может. Я торгую белорусским и могу привезти товар, но кому его продавать? С марта месяца ничего не завозила — не продается ничего. В будни здесь вообще практически ничего нет, стоим по нулям. Что-то продать можно в выходные. Сегодня, вот за день две продажи. Все.
Недалеко от Елены стоит павильон с закрытыми роллетами. По словам предпринимательницы, его арендовал в марте молодой парень, который решил торговать на рынке одеждой. Молодой ипэшник продержался месяц и закрылся: людей нет, продаж нет, а аренду и налоги платить надо. Такая судьба ждет и других предпринимателей, если ничего не изменится.
— Возможно, придется немножко закрыться. А что делать? Плати налог, плати аренду, а заработков нет. Пока есть какие-то запасы, то держусь, — объясняет Елена.
По словам ипэшницы, администрация рынка пошла навстречу предпринимателям и стоимость аренды считает по курсу евро на начало года:
— Получается примерно на 15% меньше.
Могилев: «Купят какую-нибудь мелочевку за 5−10 рублей — и все»
В будний день на 10 работающих точек на Виленском рынке приходится один потенциальный покупатель — это в лучшем случае. В основном, продавцы коротают время в разговорах и в смартфонах. Некоторые роллеты закрыты. Предприниматели говорят, что часть из них просто не выходит по будням — это бессмысленно.
— Девушка по соседству торгует всесезонной женской одеждой — юбками, брюками, платьями. Так у нее сегодня была первая продажа за 12 дней. И то по мелочи, — говорит одна из предпринимательниц.
Она торгует детской одеждой, и у нее продажи тоже «никакие»:
— Купят какую-нибудь мелочевку за 5−10 рублей — и все. Людей сейчас на рынке о-о-очень мало.
Ее соседка говорит, что, если на рынок и приходит покупатель, то он быстро берет нужную вещь и уходит — не гуляет, как прежде, по рядам. И объясняет это двумя вещами: во-первых, люди максимально избегают контактов, во-вторых, просто экономят деньги.
— Ну вы же знаете: кого переводят на 2/3 ставки, кого сокращают. Мне кажется, люди просто экономят и растягивают свои деньги — мало ли что будет? Кто знает, когда все это закончится? — подхватывает предприниматель.
— Люди не уверены в завтрашнем дне. А мы не уверены, будут ли покупатели, — говорят предприниматели.
Витебск: «Люди сидят сейчас по домам. Я и сама из-за этого целую неделю сидела»
У Полоцкого рынка в Витебске — сразу две беды. Первая —
На площадке перед рынком несколько женщин продают саженцы деревьев, кустарников, цветов. Товар, казалось бы, сейчас самый ходовой — дачный сезон в разгаре. Но продавцы скучают: покупателей нет.
— Может, боятся из-за коронавируса сейчас ходить в людные места. А может, и денег у народа нет: многие пошли на самоизоляцию, а платят им или не платят зарплату — тоже непонятно, — размышляет продавец.
— В будни у нас тут вообще глухо. В выходные — ситуация чуть поживее: мимо меня проходит, может, человек 50−60. Но останавливаются и интересуются товаром единицы. Хотя детская обувь всегда была востребована, — говорит владелец точки с ботиночками и сандаликами. — Торг — практически по нулям. Хорошо, если продаю пару в день. А раньше мог 10−15 пар продать… Не исключаю, что закроюсь. Товар из России привезти невозможно: граница закрыта.
По соседству женщина торгует шторами. Говорит, что тоже уже почти забыла, как выглядят покупатели.
— Люди сидят сейчас по домам. Я и сама из-за этого целую неделю сидела. Вышла вот сегодня — с утра и до обеда ни одного покупателя. В этом месяце я в минусе. Кто-то сокращает площадь роллетов: был, допустим, он 6 метров в длину, а стал 3.
Сидит в ожидании покупателей и продавец сала. Говорит, теперь вынуждена еще подрабатывать уборщицей, чтобы платно учить в вузе сына.
— Беда — людей нет! В основном выручают постоянные покупатели, которые живут рядом с рынком. Кило сала стоит в среднем 10 рублей. С утра и до обеда у меня было 6 покупателей. Наторговала сегодня на почти 60 рублей.
Директор Полоцкого рынка Витебска Андрей Халейко рассказывает, что фиксированная ставка аренды — около 38 рублей за квадратный метр — не поднимается с 2018 года. По его словам, арендаторов на рынке меньше не стало:
— Более того, есть даже очередь на роллеты. Администрация рынка пошла навстречу предпринимателям: сделали рассрочку платежа за аренду до осени. То есть за апрель можно оплатить до конца сентября. Как будут развиваться события дальше, прогнозировать сложно.
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«Экономические кризисы так не проходились, как коронавирус». Как переживают пандемию ИП на рынках страны
TUT.BY побывал областных рынках и посмотрел, как выживает мелкая розничная торговля во времена пандемии.
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