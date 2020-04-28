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До +25°С и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 29 апреля

28.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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До +25°С и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 29 апреля
До 23-25 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 апреля, днем во многих районах страны прогнозируются кратковременные дожди. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной половине, днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. В дневные часы по югу возможны грозы. Ветер будет переменных направлений, умеренный, в отдельных районах — порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 13 градусов (по югу) со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 9-16 градусов, по юго-восточной половине — до 17-23, местами — до 25 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

По информации БелТА.

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