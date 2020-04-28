Беларусь обогнала по количеству зараженных коронавирусом Польшу. Последние игры чемпионата состоялись там 9 марта

Источник материала: Tribuna.com

Беларусь обогнала по количеству зараженных коронавирусом Польшу.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 12208 случаев заражения коронавирусом. 1993 человека выздоровели и 79 умерли. В Польше зафиксировано 12089 случаев заражения, 2655 человек выздоровели, умерли – 570.

По данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 28 апреля – более 3 миллионов случаев. Более 929 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 212 тысяч.

Напомним, 20 марта в Польше ввели режим эпидемии из-за распространения коронавируса, страна закрыла границу с 15 марта. 13 марта был приостановлен чемпионат Польши, который должен возобновиться 29 мая. Последние игры высшей лиги там состоялись 9 марта.

Чемпионат Беларуси по футболу продолжается, несмотря на то, что ВОЗ рекомендовал отложить все спортивные мероприятия в стране. Средняя посещаемость шестого тура высшей лиги составила 495 зрителей. Самой посещаемой стала игра «Динамо» Брест – «Шахтер» – 1496 человек. Кроме того, продолжаются первая и вторая лиги.

Добавим, что население Польши около 38 миллионов человек, Беларуси – 9.45 миллионов. Таким образом, количество заражений на миллион людей – 319 и 129231 соответственно. Беларусь на данный момент располагается на 29-м месте в мире по количеству зараженных и на 39-м месте по количеству зараженных на миллион населения. Отметим, что пиковый показатель прироста заболевших в Польше за один день был 19 апреля – 545 человек. Сегодняшний прирост в Беларуси за сутки 919 человек.

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