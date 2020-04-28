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«Серьёзно всё». Что известно о вспышке коронавируса на границе Слуцкого и Стародорожского районов

28.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Серьёзно всё». Что известно о вспышке коронавируса на границе Слуцкого и Стародорожского районов

Живописные ландшафты, цветущие поля... Местечко Языль на границе Стародорожского, Слуцкого и Любанского районов славится своими физкультурными традициями и героизмом во времена Великой Отечественной войны. Но как вышло, что агрогородок с населением в полтысячи человек стал основным очагом коронавируса на Стародорожчине? SlutskGorod отправился на место, чтобы поговорить с жителями.

В местной районке «Навiны Старадарожчыны» недавно появилось объявление, что в Языле проводятся профилактические мероприятия в связи с ростом ОРВИ. Местных жителей просят воздержаться от контактов и поездок в другие населённые пункты, а жителей района предупреждают о нежелательности поездок в сам Языль.

Прибыв на место, сразу бросается в глаза не характерное для деревень - это люди в масках: дети, взрослые, старики. Никто не бродит по улицам, бабушки не сидят на лавочках, лишь изредка с дороги можно было заметить сельчан, которые засаживали свои огороды.

«Серьёзно всё». Что известно о вспышке коронавируса на границе Слуцкого и Стародорожского районов

Магазины работают как обычно, правда, покупатели дисциплинированно заходят в зал по одному. Не подтверждаются и слухи в соцсетях, что в Языль отменили пригородные автобусы. Разве что в деревне перестали останавливаться бесплатные автобусы «Евроопта» и «Острова Чистоты».

Местные называют цифру в тридцать заболевших и неохотно общаются на камеру. Некоторые стали говорить только когда убедились, что запись выключена на телефоне и на фотоаппарате.

«Так что, смотрите, скоро и у вас будет. Короче, серьёзно всё»

Несколько собеседников согласились рассказать о происходящем анонимно. По их словам, около трёх недель назад на похороны родственника в деревню Языль приехал мужчина из России. Похороны прошли, мужчина уехал... а вирус остался. Эта информация целиком совпала с тем, что сообщал SlutskGorod-у другой источник.

Люди стали болеть. Вскоре в деревне появились эпидемиологи в защитных костюмах. Профилактические мероприятия проводились аналогичные тем, что и в деревне Докторовичи Копыльского района. Медики заходили к сельчанам, спрашивали о самочувствии и мерили температуру, а у тех, кого положили в больницу - дезинфицировали жильё.

«Серьёзно всё». Что известно о вспышке коронавируса на границе Слуцкого и Стародорожского районов

Несколько человек с бессимптомным и лёгким течением коронавируса подписали бумагу и находятся дома на самоизоляции.

В целом Языль живёт без паники. Все понимают, что деревня не большая, скоплений людей здесь нет и, скорее всего, через пару недель всё вернётся на круги своя.

Статистика по району и стране

По информации источников SlutskGorod, в Стародорожском районе в это воскресенье было подтверждено 35 случаев коронавируса (+13 за день). Агрогородок Языль является основным очагом COVID-19 на Стародорожчине.

«Серьёзно всё». Что известно о вспышке коронавируса на границе Слуцкого и Стародорожского районов

В Беларуси за прошедшие сутки выявлено 919 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших с начала вспышки составило 12 208 человек, 79 человек умерло. Выздоровели и выписаны 1993 человек, сообщает Минздрав.

    Будет добавлено видео


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Живописные ландшафты, цветущие поля... Местечко Языль на границе Стародорожского, Слуцкого и Любанского районов славится своими физкультурными традициями и...
 
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