Коронавирус дошёл до монастыря, куда Александр и Коля Лукашенко ездили на Пасху: это подтвердила БПЦ

Источник материала: KYKY

В деревне Малые Ляды Смолевичского района есть мужской монастырь, а на его территории – Свято-Благовещенский Ляденский храм, куда на Пасху приезжал Александр Лукашенко вместе со своим младшим сыном Николаем. Еще вчера TUT.by писал , поговорив с местными медиками, что в монастыре обнаружены случаи коронавируса. Сегодня же эту информацию «Свободе» подтвердили в БПЦ.

Сейчас монастырь закрыт для посещения. Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин пояснил, что в монастыре есть люди с выявленным вирусом, но точное их количество назвать не смог.

Однако ранее в беседе с TUT.by врач на условиях анонимности говорил о как минимум 16 пациентах с диагнозом, их контактами первого уровня якобы стали 54 человека – все они жители Ляденского монастыря, в том числе монахи и послушники. В самом же монастыре заявили, что там нет столько насельников. По данным на сайте Борисовской епархии, в монастыре постоянно живут около 20 человек.

Пресс-секретарь Борисовской епархии иерей Игорь Васько по-прежнему отрицает, что инфекция дошла до Ляденского монастыря. С его слов, закрытие монастыря связано со «сложной эпидемиологической ситуацией», а внутренний распорядок никак не изменился.

Напомним, на Пасху Александр Лукашенко зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме. Президент кратко пообщался и поздравил верующих с праздником.