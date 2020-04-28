ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 160 тысяч тестов на коронавирус сделано в Беларуси к 28 апреля

28.04.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последние цифры по коронавирусу. 1 993 пациента с подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из стационаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 160 тысяч тестов на коронавирус сделано в Беларуси к 28 апреля

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, на 28 апреля в Беларуси зарегистрированы 12 тысяч 208 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию, что составляет 7,5 % от количества проведенных тестов. Всего их сделано более 160 тысяч.

У православных верующих сегодня Радуница. Минздрав просит по возможности оставаться дома

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Последние цифры по коронавирусу. 1 993 пациента с подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из стационаров, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости
 
У православных верующих сегодня Радуница. Минздрав просит по возможности оставаться дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика