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Более 160 тысяч тестов на коронавирус сделано в Беларуси к 28 апреля
28.04.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последние цифры по коронавирусу. 1 993 пациента с подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из стационаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, на 28 апреля в Беларуси зарегистрированы 12 тысяч 208 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию, что составляет 7,5 % от количества проведенных тестов. Всего их сделано более 160 тысяч.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. Последние цифры по коронавирусу. 1 993 пациента с подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из стационаров, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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