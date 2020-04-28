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Во Франции досрочно завершат сезон. Премьер-министр Филипп объявит об этом сегодня
28.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во Франции приняли решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявит об этом во время своего выступления перед национальным собранием сегодня, 28 апреля.
Матчи
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Во Франции приняли решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса, сообщают L’Equipe и RMC Sport.
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