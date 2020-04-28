Во Франции досрочно завершат сезон. Премьер-министр Филипп объявит об этом сегодня

Источник материала: Tribuna.com

Во Франции приняли решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса , сообщают L’Equipe и RMC Sport.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявит об этом во время своего выступления перед национальным собранием сегодня, 28 апреля.

Матчи Лиги 1 и Лиги 2 не возобновятся до августа, после чего должен начаться сезон-2020/21.

Федерация футбола Франции в следующем месяце обсудит итоги нынешнего сезона, расположение команд в чемпионатах, распределение в еврокубки, а также повышение в классе или вылет клубов.

УЕФА обязал европейские лиги до 25 мая подготовить план по возобновлению турниров