ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Во Франции досрочно завершат сезон. Премьер-министр Филипп объявит об этом сегодня

28.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Во Франции приняли решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса, сообщают L’Equipe и RMC Sport.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявит об этом во время своего выступления перед национальным собранием сегодня, 28 апреля.

Матчи Лиги 1 и Лиги 2 не возобновятся до августа, после чего должен начаться сезон-2020/21.

Федерация футбола Франции в следующем месяце обсудит итоги нынешнего сезона, расположение команд в чемпионатах, распределение в еврокубки, а также повышение в классе или вылет клубов.

УЕФА обязал европейские лиги до 25 мая подготовить план по возобновлению турниров

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции приняли решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса, сообщают L’Equipe и RMC Sport.
 
Новости дня
Новости
 
О последствиях “стадного иммунитета” предпочитают молчать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика