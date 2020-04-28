Россия останется на карантине до 11 мая включительно

Источник материала: Tut.by

В России удалось затормозить развитие эпидемии, но успокаиваться рано. Период нерабочих дней необходимо продлить до 11 мая включительно. Об этом заявил Владимир Путин во время видеоконференции с главами регионов.



Фото: пресс-служба президента России

— Выявление новых случаев болезни относительно стабилизировалось, но нас не должно это успокаивать, — заявил Путин.

Он призвал глав регионов наращивать ресурсы, не ожидая команды сверху. Путин отметил, что основные силы направляются сейчас на борьбу с коронавирусом, но нельзя забывать и о других болезнях — медицинская помощь должна оказываться всем, кто в ней нуждаются.

Напомним, 25 марта Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. 2 апреля он объявил , что режим нерабочей недели продлевается до конца месяца.