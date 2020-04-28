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Россия останется на карантине до 11 мая включительно
28.04.2020 17:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России удалось затормозить развитие эпидемии, но успокаиваться рано. Период нерабочих дней необходимо продлить до 11 мая включительно. Об этом заявил Владимир Путин во время видеоконференции с главами регионов.
— Выявление новых случаев болезни относительно стабилизировалось, но нас не должно это успокаивать, — заявил Путин.
Он призвал глав регионов наращивать ресурсы, не ожидая команды сверху. Путин отметил, что основные силы направляются сейчас на борьбу с коронавирусом, но нельзя забывать и о других болезнях — медицинская помощь должна оказываться всем, кто в ней нуждаются.
Напомним, 25 марта Путин
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Об этом заявил Владимир Путин во время видеоконференции с главами регионов.
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