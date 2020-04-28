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Премьер-министр Франции: «Сезон не может быть возобновлен. Массовые спортивные мероприятия отменены до сентября»

28.04.2020 18:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2 на фоне пандемии коронавируса.

«Массовые спортивные мероприятия, где присутствуют более 5000 человек, не могут проводиться до сентября.

В настоящий момент сезон-2019/2020 не может быть возобновлен», – заявил Филипп, выступая перед Национальным собранием.

До 11 мая должно быть принято окончательное решение относительно возможности возобновления внутренних соревнований.

УЕФА обязал европейские лиги до 25 мая подготовить план по возобновлению турниров

 
 
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2 на фоне пандемии коронавируса.
 
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