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Премьер-министр Франции: «Сезон не может быть возобновлен. Массовые спортивные мероприятия отменены до сентября»
28.04.2020 18:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп высказался о досрочном завершении сезона в
«Массовые спортивные мероприятия, где присутствуют более 5000 человек, не могут проводиться до сентября.
В настоящий момент сезон-2019/2020 не может быть возобновлен», – заявил Филипп, выступая перед Национальным собранием.
До 11 мая должно быть принято окончательное решение относительно возможности возобновления внутренних соревнований.
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Премьер-министр Франции: «Сезон не может быть возобновлен. Массовые спортивные мероприятия отменены до сентября»
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2 на фоне пандемии коронавируса.
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